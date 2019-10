Ngày 21/10, cô thi trình diễn trang phục dân tộc. Bộ đồ có điểm nhấn là phần mấn được tạo hình chùa Cầu - điểm đến nổi tiếng ở Hội An. Tà áo đính kèm hơn 2.000 bóng đèn nhằm gợi hình ảnh thành phố Hội An về đêm. Tuy nhiên, khi catwalk, cô gặp sự cố, số đèn chỉ phát sáng bằng một phần tư so với dự kiến.