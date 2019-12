Hãng phim bị tấn công vì làm nhân vật Chúa đồng tính

BrazilTrụ sở hãng phim Porta dos Fundos bị ném bom xăng trong đêm Giáng sinh vì xây dựng hình ảnh Chúa là người đồng tính.

Theo Rio Times, một nhóm người ném hai quả bom xăng vào trụ sở của hãng phim vào khoảng 4h sáng 25/12 (giờ địa phương) tại khu Humaitá, phía nam thành phố Rio de Janeiro. Đám cháy được nhân viên bảo vệ trong ca trực khống chế nên không có thiệt hại về người. Hãng phim cho biết vụ cháy đe dọa tính mạng nhiều nhân viên trong tòa nhà. Họ nộp các băng hình ảnh từ máy quay chống trộm cho phía cảnh sát nhằm tìm ra kẻ chủ mưu.

"The First Temptation of Christ" - bộ phim có nhân vật Chúa Jesus đồng tình của hãng Porta dos Fundos. Ảnh: Netflix.

Vụ tấn công diễn ra vài tuần sau khi bộ phim hài The First Temptation of Christ của hãng được phát hành trên Netflix. Nội dung xoay quanh việc Chúa Jesus trở về nhà sau 40 ngày trên sa mạc, mang theo một người bạn trai ra mắt bố mẹ. Tác phẩm gây tranh cãi vì để nhân vật Chúa Jesus là người đồng tính nam. Tại Brazil, một chiến dịch yêu cầu chính quyền cấm phát sóng bộ phim thu hút hơn 2,3 triệu chữ ký đồng tình.

Hãng Porta dos Fundos cho biết mong cảnh sát sớm tìm ra chủ mưu vụ tấn công để trừng phạt thích đáng theo pháp luật. "Chúng tôi sẽ lên tiếng khi tìm thấy những kẻ đứng sau sự việc. Mục tiêu quan trọng nhất lúc này là đảm bảo an toàn cho các nhân viên trong đoàn", đại diện của hãng nói.

Porta dos Fundos thành lập từ năm 2012, tiền thân là công ty phát triển nội dung video trên Youtube. Nhóm nổi tiếng với các tiểu phẩm và phim ngắn hài hước, thường khai thác về các nhân vật trong tôn giáo bằng tiếng Tây Ban Nha. Tính đến nay, kênh Youtube của nhóm đạt hơn 16,2 triệu người theo dõi. Năm 2016, Porta dos Fundos phát hành phim điện ảnh đầu tiên với nhan đề Contrato Vitalício và giới thiệu nhiều series truyền hình trên các kênh Netflix, HBO. Năm 2019, nhóm đoạt một giải Emmy International cho bộ phim hài The Last Hangover, lấy cảm hứng từ bức tranh Bữa ăn tối cuối cùng và phim The Hangover.

Đạt Phan (theo Rio Times)