Hai lần đò và mối tình với trai trẻ của vợ cũ Châu Nhuận Phát

Tại lễ trao giải Hong Kong Drama Awards 2016 tổ chức gần đây, diễn viên Dư An An giành danh hiệu Nữ diễn viên chính xuất sắc. Cô sinh năm 1959, đóng phim từ năm 1975. Thời kỳ ở TVB, Dư An An được biết đến qua Thư kiếm ân cừu lục, Đại địa ân tình, Trần Chân, Võ hiệp đế nữ hoa...

Lưu Gia Linh (trái) chúc mừng Dư An An giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc.

Diễn xuất được đánh giá tốt, sự nghiệp khá thuận lợi song theo Ifeng, cái tên Dư An An được nhắc đến nhiều hơn cả qua chuyện tình với Châu Nhuận Phát.

Mối quan hệ giữa hai diễn viên chỉ được khán giả biết đến khi đầu năm 1983, Châu Nhuận Phát báo tin anh sẽ cưới Dư An An. Đám cưới được chuẩn bị trong thời gian ngắn song diễn ra long trọng. Lưu Đức Hoa, Lữ Lương Vỹ làm phù rể.

9 tháng sau, người hâm mộ bất ngờ khi Dư An An tiết lộ vợ chồng cô ly dị với lý do tính cách không hợp. Một số nguồn tin cho hay cặp vợ chồng mâu thuẫn trong việc chi tiêu. Gia đình Nhuận Phát sống đơn giản, tiết kiệm trong khi Dư An An thích dùng hàng hiệu, hay tham gia tiệc vui của giới thượng lưu.

Nữ diễn viên thừa nhận trong thời gian làm vợ chồng, Châu Nhuận Phát đuổi cô ra khỏi nhà hai lần. Sau lần đổ vỡ này, từ một người nhanh nhảu, hoạt bát, Dư An An trở nên trầm mặc, phải nhờ bác sĩ tâm lý để thoát khỏi chứng trầm cảm.

Dư An An , Châu Nhuận Phát trong ngày cưới.

Nhiều năm qua, Châu Nhuận Phát hiếm khi nhắc tới vợ cũ cùng cuộc hôn nhân sớm nở chóng tàn. Anh chỉ nói mình cảm thấy day dứt. Vợ hiện tại của tài tử - Trần Hội Liên - cũng từng nói: "Tôi thấy anh ấy không phải với Dư An An".

Cuộc hôn nhân thứ hai của Dư An An bền lâu hơn, được khoảng 15 năm. Cô kết hôn cùng doanh nhân giàu có Lý Vạn Kỳ vào năm 1987. Vợ chồng gặp phải sóng gió khi năm 2002, Lý Vạn Kỳ phá sản. Dư An An giúp chồng vực dậy kinh tế. Lý Vạn Kỳ từng cho biết ông cảm động trước tấm lòng của vợ. "Tôi phá sản nhưng rất vui", doanh nhân nói với tờ On.

Tuy nhiên sau đó, doanh nhân họ Lý bị đồn cặp kè nhiều cô gái. Đôi vợ chồng đường ai nấy đi năm 2003. Dư An An khẳng định cô ly dị vì trục trặc tình cảm. Sự thay đổi của chồng khiến cô không thể tiếp tục chịu đựng.

Dư An An và người tình kém cô 22 tuổi.

Sau khi ly dị, Dư An An nhận đóng phim nhiều hơn để kiếm tiền nuôi hai con gái ăn học ở nước ngoài. Nữ diễn viên cho biết Lý Vạn Kỳ có thể thăm con bất cứ lúc nào nhưng ông không hề chu cấp sinh hoạt phí, học phí cho con gái.

Ở tuổi ngũ tuần, Dư An An bị đồn yêu người đàn ông kém cô 22 tuổi. Con gái lớn của Dư An An từng nói về mối quan hệ của mẹ: "Họ cư xử với nhau rất tốt, tôi không có ý kiến gì cả".

Một người bạn của Dư An An tiết lộ ban đầu nữ diễn viên giữ khoảng cách với chàng trai. "Nhưng anh chàng đó rất giỏi ăn nói, biết cách làm đẹp lòng An An. Hai con gái của An An vui vẻ chấp nhận chuyện tình của mẹ", người bạn này nói.

Như Anh