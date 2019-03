Hai em bé Việt gây chú ý với bài múa ở 'Asia's Got Talent'

Tài năng và sự hài hước của bé Gia Như (chín tuổi), Anh Đức (10 tuổi) chiếm cảm tình của khán giả, ban giám khảo.

Nhóm nhảy của Quang Đăng thi 'Asia's Got Talent 2019'

Trước nhóm nhảy của Quang Đăng - LifeDance, đôi vũ công nhí - Gia Như, Anh Đức - lọt vào vòng trình diễn Asia's Got Talent 2019. Ở vòng Audition (vòng loại), họ góp mặt với tiết mục Once upon a time. Cả hai trình diễn múa kết hợp xiếc. Màn đu dây trên không vừa uyển chuyển vừa mạo hiểm của vũ công nhí mang lại bất ngờ cho người xem. Sau phần trình diễn, Jay Park, Aggun và David Foster dành nhiều lời khen ngợi cho hai bé. Jay Park nhận xét: "Hai em hoàn thành xuất sắc bài thi, động tác rất uyển chuyển, bài diễn hoàn hảo". Ca sĩ Anggun tiếp lời: "Tôi thấy đây là một khoảnh khắc vô cùng đẹp". Nhà sản xuất David Foster chúc đôi vũ công tiếp tục đồng hành với bộ môn này và đạt nhiều điều may mắn.

Hai vũ công nhí gây ấn tượng tại "Aisan's Got Talent 2019' * Tiết mục "Once upon a time".

Trước khi thể hiện tài năng, Anh Đức - Gia Như chiếm cảm tình khán giả lẫn giám khảo bởi cách trả lời đáng yêu. Khi David Foster đùa: "Liệu cả hai đã... cưới nhau hay chưa?. Gia Như nói "chưa" và tiết lộ bạn diễn đã có người yêu. Nam giám khảo hỏi tiếp: "Các cháu muốn làm gì khi lớn lên?", Anh Đức trả lời: "Chúng em sẽ nhảy múa cùng nhau đến khi già và không nhảy được nữa thì thôi".

Cặp vũ công nhí khá quen thuộc với khán giả Việt Nam. Gia Như từng gây "sốt" ở Biệt tài tí hon 2017. Anh Đức lọt đến top 5 Siêu sao tài năng nhí. Cả hai đạt nhiều thành tích như: Huy chương vàng lứa tuổi thiếu nhi các giải khiêu vũ thể thao toàn quốc mở rộng năm 2015, 2016, 2017, huy chương bạc giải Dance sport Quốc tế Kingcup 2016.... Họ là học trò cưng của hai vũ công nổi tiếng Nguyễn Viết Thành - Chu Quỳnh Trang. Bên cạnh khiêu vũ, Anh Đức còn đánh guitar giỏi.

Anh Đức (phải) và Gia Như.

Asia’s Got Talent là phiên bản khu vực châu Á của chương trình nhượng quyền Got Talent, phát sóng trên AXN Asia nhằm tìm kiếm tài năng ở nhiều lĩnh vực biểu diễn, thuộc mọi lứa tuổi. Ca nương Kiều Anh, nghệ sĩ xiếc Minh Tú, nghệ sĩ sáo Huyền Trang của Việt Nam từng tham gia các mùa trước song không vào sâu.

Tâm Giao