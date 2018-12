Hai bố con khiến giám khảo Britain’s Got Talent bật khóc

3 tiết mục làm 'dậy sóng' Britain's Got Talent 2018 / Quốc Cơ, Quốc Nghiệp xiếc chồng đầu gây kinh ngạc ở Britain's Got Talent

Đêm thi tiếp theo của Britain’s Got Talent diễn ra bùng nổ với màn biểu diễn nhận được “Nút vàng” thứ hai trong toàn series.

Cặp bố con khiến giám khảo Britain’s Got Talent bật khóc

Tim Goodacre (43 tuổi) và con trai Jack thể hiện bài The Lucky Ones. Cả hai vừa đánh guitar vừa trút bầu tâm sự qua từng giai điệu. Tim Goodacre kể với khán giả: "Chúng tôi đã trải qua những mất mát và đây là ca khúc nói về tình cha con, về gia đình chúng tôi. Tôi thấy may mắn với những gì mình có được ở hiện tại". Giám khảo Amanda Holden bật khóc còn khán phòng lặng người trước tiết mục.

Sau khi bấm nút vàng đưa hai bố con Tim và Jack vào thẳng vòng bán kết, giám khảo Simon Cowell nói: “Quả là một ca khúc tuyệt vời. Nó gợi cho tôi nhớ tới bản thân và con trai. Hai người thật xuất sắc, vừa thuần khiết vừa tài năng”. Amanda Holden lau nước mắt và chia sẻ: "Một nút vàng tuyệt vời".

Hai bố con Tim sau màn biểu diễn.

"Cháu từng biểu diễn trên sân khấu và đó là một trải nghiệm tuyệt vời. Nhưng cháu vẫn muốn làm điều gì đó với bố. Britain’s Got Talent là lựa chọn đúng. Thật tuyệt khi chơi nhạc cùng bố", Jack tâm sự trước buổi diễn. Tim Goodacre đã sáng tác nhiều ca khúc cho các nghệ sĩ, còn Jack không xa lạ với ánh đèn sân khấu. Cậu bé 12 tuổi từng tham gia cuộc thi The Voice Kids 2017 của kênh CBBC và đi tới vòng bán kết. Jack cũng góp mặt ở chương trình School of Rock năm 2004.

* Jack Goodacre biểu diễn ở The Voice Kids

Britain’s Got Talent là sân chơi tìm kiếm tài năng nổi tiếng của Anh. Chương trình bắt đầu phát sóng từ năm 2007 với các giám khảo nổi tiếng như Simon Cowell, Amanda Holden, Piers Morgan, David Hasselhoff, Michael McIntyre, Alesha Dixon, David Walliams.

Minh Anh