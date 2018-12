Hà Hồ: 'Thương hiệu nào bản lĩnh lắm mới mời tôi làm đại sứ'

Hồ Ngọc Hà diện váy khoét ngực dự ra mắt The Face / Hà Hồ, Phạm Hương, Lan Khuê đọ vẻ gợi cảm với váy đục lỗ

Trong buổi họp báo chương trình The Face (Gương mặt thương hiệu) diễn ra sáng 11/6 tại TP HCM, Hồ Ngọc Hà chia sẻ về những tâm tư của cô khi nhận lời làm chương trình này. Nữ ca sĩ nói cô đã rời xa làng thời trang từ nhiều năm nay, nên không định nhận lời tham chương trình nào về người mẫu. "Nhưng The Face là một ngoại lệ", cô nói.

Hà Hồ cho biết cô bị thuyết phục bởi format mới lạ, gay cấn và đầy thử thách ngay cả với những người dạn dày kinh nghiệm như cô. "Những gì tôi thể hiện trong vai trò huấn luyện viên trong các tập phát sóng tới sẽ trả lời cho câu hỏi vì sao tôi lại ngồi chiếc ghế này sau bao năm chuyên tâm cho ca hát", cô nói.

Lan Khuê, Hà Hồ bật cười khi được hỏi về chuyện cạnh tranh nhau.

Những scandal về chuyện đời tư của Hồ Ngọc Hà trong thời gian qua cũng là điều khiến nhiều người quan tâm khi cô trở thành người đào tạo, tuyển chọn các gương mặt thương hiệu trong tương lai. Không tránh né vấn đề, Hà Hồ thẳng thắn: "Tôi nghĩ sau những chuyện đã qua, những thương hiệu bản lĩnh mới mời tôi làm đại sứ, còn nhưng thương hiệu hướng đến sự an toàn có thể sẽ e ngại hơn. Tôi nghĩ đó là một thử thách cho cả hai bên. Nhưng những người nhút nhát chỉ làm được chuyện nhỏ".

Trong đêm nhạc Love Songs ra mắt tháng 4 vừa qua, nữ ca sĩ cũng nhắc đến chi tiết này: "Tôi trân trọng người đến với mình những lúc sóng gió nhất, bởi nhiều người đã ra đi. Những lúc rực rỡ hào quang bao giờ cũng dễ tìm cho mình những đối tác tốt, nhà tài trợ tốt... nhưng với những người ở lại cùng mình trong cơn bão thì có chết mình cũng không bỏ họ đi".

Với nhiều kinh nghiệm làm giám khảo trong các cuộc thi truyền hình thực tế, Hà Hồ cho rằng đó chính áp lực hơn là lợi thế so với hai người còn lại - Phạm Hương, Lan Khuê. Một trong số đó là sự trăn trở trước việc loại thí sinh. Nữ ca sĩ tâm sự: "Ban tổ chức vừa công bố quyền loại và thay thế thí sinh. Điều này chỉ có tại The Face Việt Nam, được sự đồng ý của đơn vị cung cấp bản quyền. Nghĩa là mỗi chúng tôi đều có một quyền loại và thay thế người. Tôi cũng có thể phải nuốt những giọt nước mắt uất hận vào trong nếu lỡ may thí sinh của mình bị loại. Vì thế, tôi đã phải suy nghĩ rất nhiều đêm cho thí sinh mình. Mọi người có thể thấy tôi đã gầy đi như thế nào sau những trăn trở đó".

Nói về Phạm Hương và Lan Khuê, Hà Hồ dùng câu hát của Sơn Tùng M-TP để khẳng định: "Họ không phải dạng vừa đâu". Theo cô, hai người đẹp đồng hành đều có năng lực tốt, thể hiên qua sự thông minh cũng như những câu nói quyền lực khi dạy dỗ học trò.

Trước câu hỏi "Hà Hồ có được ưu ái hơn khi là đại sứ của nhà tài trợ", Lan Khuê khéo léo phân tích: "Theo quan sát của riêng tôi thì mọi thứ vẫn rất bình thường cho đến thời điểm này. Nếu có chuyện đó xảy ra, chắc chắn tôi sẽ không im lặng".

Vĩnh Thụy không muốn chia sẻ quá nhiều về vai trò dẫn dắt chương trình, anh muốn dành đánh giá cho khán giả.

Đảm nhận vai trò host của chương trình này, Vĩnh Thụy tỏ ra khá trầm lắng so với ba huấn luyện viên. Trước giờ họp báo, anh nhắn nhủ MC Tuấn Anh "đừng đặt câu hỏi nhé vì anh không biết nói gì đâu". Vì vậy, khi một phóng viên hỏi Vĩnh Thụy về khả năng "xiêu lòng" trước các cô gái xinh đẹp của chương trình, Hà Hồ đã xin trả lời thay. "Tôi chưa biết bạn gái Vĩnh Thụy là ai vì anh vẫn chưa công khai thật sự. Tuy nhiên, ai là bạn gái của anh ấy sẽ rất an tâm vì Thụy rất chung thủy. Chương trình của chúng tôi có bao nhiêu thí sinh 'hot', mặc jumpsuit gợi cảm là thế, nhưng xong phần quay là anh bỏ vào hậu trường nói chuyện với các đồng nghiệp nam khác. Anh ấy chẳng có vẻ gì là đoái hoài hay xao động trước các người đẹp", cô hóm hỉnh.

The Face là chương trình thực tế nhằm tìm ra những người mẫu hội tụ đủ yếu tố làm gương mặt đại diện, đại sứ cho các nhãn hàng, thương hiệu. Với việc tham gia chương trình, các thí sinh sẽ được hướng dẫn, đào tạo các kỹ năng của một người mẫu. Tất cả thử thách mà The Face đặt ra trong từng vòng đều gắn liền với cuộc sống và nghề nghiệp khắc nghiệt này ngoài đời thực.

Với thông điệp Vẻ đẹp chạm đến thương hiệu, thí sinh có khả năng giành lấy ngôi vị quán quân của chương trình không chỉ đơn thuần là người giỏi nghề mà còn có đạo đức nghề nghiệp. Điều này thế hiện qua sự nghiêm túc trong quá trình tập luyện, chấp hành tốt những yêu cầu, nội quy của các huấn luyện viên nói riêng và chương trình nói chung. Phạm Hương cũng khẳng định đạo đức là yếu tố cô quan tâm nhất khi đào tạo thí sinh cho chương trình.

>> Xem thêm:

Hồ Ngọc Hà diện váy khoét ngực dự ra mắt The Face

Hà Hồ: "Yêu hết mình, đau đến tận cùng và lãng quên nhanh"

Vân An