Hà Hồ dùng chuyện đời tư an ủi cô gái 90 kg bị bạn trai bỏ

Hồ Ngọc Hà, Lý Nhã Kỳ chấm thi 'Bước nhảy ngàn cân'

Tập một của chương trình khiêu vũ dành cho người béo phát sóng tối 28/8. Câu chuyện của thí sinh Tố Tố tạo nhiều cảm xúc cho khán giả. Cô gái lai Việt - Pháp - Bỉ nặng 90 kg do được bồi bổ quá nhiều khi bị suy dinh dưỡng lúc nhỏ. Tố Tố gặp khó khăn khi đi bộ, leo cầu thang.

Tố Tố, cô gái nặng 90 kg trong "Bước nhảy ngàn cân 2016".

Từng đi hát nhưng cô gái bị nhiều người chê "thấy ngoại hình thì không muốn nghe nữa". Cô cũng từng quen một chàng trai lớn hơn một tuổi. Sau khi chia tay, anh chàng này bị bạn bè chọc là "ngán thịt mỡ". Vì mặc cảm nên Tố Tố đến với cuộc thi, quyết tâm giảm 40 kg cho phù hợp với chiều cao 1,58 m.

Nghe nữ thí sinh kể về bản thân, giám khảo khách mời Hồ Ngọc Hà tâm sự cô cũng đang trong tình trạng bị bạn bè của người yêu đàm tiếu vì quá gầy. Ca sĩ cho rằng cuộc sống này không ai là hoàn toàn vừa mắt với người đối diện. "Mọi người ai cũng có điểm xấu gì đó trong mắt người khác, nên thôi hãy tin vào chính mình", Hà Hồ nói khuyên nhủ.

Phần thi của thí sinh Tố Tố - Bước nhảy ngàn cân 2016

Về phần thi I love it của Tố Tố cùng vũ công Quang Đăng, Hà Hồ nhận xét thí sinh này có cảm nhạc tốt, đồng điệu với bạn nhảy. Nữ giám khảo cũng khen ngợi nhan sắc cô gái 22 tuổi.

Tố Tố cũng là thí sinh gây ấn tượng với các giám khảo còn lại. Vũ công John Huy Trần khen cô làm chủ sân khấu. Trong phần đo số cân giảm của các thí sinh tuần đầu, Tố Tố giảm xuống còn 86 kg.

Hà Hồ khuyên nhủ thí sinh trong đêm thi đầu tiên.

Tập đầu tiên của Bước nhảy ngàn cân ghi nhận nhiều thí sinh có hoàn cảnh đặc biệt.

Thân hình quá khổ do ăn nhiều đồ ngọt, Ngọc Khánh - chàng trai nặng 120 kg - từng bị nhiều người soi mói khi mua quần áo. Anh có khả năng ca hát, được mời đi diễn nhưng đến nơi lại bị từ chối vì lý do "mập thế này lên sân khấu ai xem". Anh cũng đến với cuộc thi để giảm cân cho khỏe mạnh.



Trên nền ca khúc Mẹ yêu do bản thân thể hiện, thí sinh nhảy cùng biên đạo Huỳnh Mến để thể hiện tình mẫu tử. Hà Hồ cho biết cô đã khóc với tiết mục này. John Huy Trần đánh giá cao kỹ thuật của thí sinh. Tiết mục nhận được số điểm cao nhất của giám khảo.

Phần thi của thí sinh Ngọc Khánh - Bước nhảy ngàn cân 2016

Thí sinh Phương Yến cũng khiến khán giả thấy thú vị khi tiết lộ cô đi thi để giảm cân cho xứng đôi với chồng. Sau tuần đầu, thí sinh này từ 84 kg giảm còn 80 kg.

Tập 2 Bước nhảy ngàn cân phát sóng vào ngày 4/9.

