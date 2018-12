'Guardians Of The Galaxy' giết nhiều người nhất màn ảnh

'Guardians of the Galaxy' thành phim ăn khách nhất Bắc Mỹ 2014 / Dàn người hùng cọc cạch của 'Guardians of the Galaxy' / 'Guardians of the Galaxy' lập hat-trick đứng đầu Bắc Mỹ

Tổ chức tài chính Go Compare vừa nghiên cứu 653 phim - phát hành từ năm 1940 tới nay - có nội dung giết hơn 50 nhân vật. Guardians of The Galaxy đoạt nhiều mạng người hơn cả. 80.000 nhân vật bị giết ở riêng cảnh cao trào cuối. 3.871 nhân vật khác bị giết trong các phân đoạn còn lại. Hầu hết nhân vật xác chết được dựng bằng vi tính.

Có hơn 80.000 nhân vật bị giết chết trong "Guardians Of The Galaxy".

Đạo diễn James Gun hài hước chia sẻ tin mới trên Twitter và kể rằng cảnh đoạt hơn 80.000 mạng người là phân đoạn một phi thuyền đâm vào tòa nhà chọc trời, gây ra số thương vong lớn. Phim vì thế hạn chế trẻ em dưới 13 tuổi.

Kỷ lục mới khiến Guardians of the Galaxy được gọi là phim sát thương nhiều nhất. Hồi 2014, phim từng thu về 773 triệu USD toàn cầu và là bệ phóng tên tuổi cho nam diễn viên hài - Chris Pratt. Thành công thương mại giúp các nhà sản xuất thực hiện phần hai, ra mắt năm 2017.

Đứng sau Guardians of The Galaxy về mức độ sát thương là Dracula Untold của đạo diễn Gary Shore. Phim giết 5.687 mạng người trong cốt truyện. Tiếp đó là The Sum of All Fears (2002) của đạo diễn Phil Alden Robinson với gần 3.000 mạng người.

Cũng theo nghiên cứu của Go Compare, số lượng phim giết nhiều nhân vật tăng lên qua từng thập kỷ. Những năm 1940, số tác phẩm giết hơn 50 nhân vật chỉ có một. Con số này tăng lên bốn vào thập kỷ 1950, 33 thập kỷ 1960, 119 vào thập kỷ 1990. Những phim thuộc thể loại gia đình như bộ ba Lord of the Rings chứa nhiều cảnh đổ máu hơn cả. Số nhân vật bị giết trong tập hai và ba của loạt này là khoảng 4.500.

10 phim giết nhiều mạng người nhất màn ảnh:

1. Guardians of the Galaxy (2014) – 83.871

2. Dracula Untold (2014) – 5.687

3. The Sum of All fears (2002) – 2.922

4. The Lord of the Rings: Return of the King (2003) - 2.798

5. 300: Rise of An Empire (2014) – 2.234

6. Lord of the Rings: The Two Towers (2002) – 1.741

7. The Matrix Revolutions (2003) – 1.647

8. The Hobbit: The Battle of the Five Armies (2014) – 1.417

9. Braveheart (1995) – 1.297

10. The Avengers (2012) – 1.019

Vũ Văn Việt