Goo Hara bị thẩm vấn 5 giờ về vụ ẩu đả với bạn trai

Goo Hara bị tổn thương tử cung sau trận ẩu đả với bạn trai / Ca sĩ Hàn Quốc bị tố cáo hành hung bạn trai

Theo Osen, chiều 18/9, Goo Hara cùng luật sư tới sở cảnh sát Gangnam (Seoul, Hàn Quốc). Ca sĩ cúi đầu xin lỗi với truyền thông vì gây ra vụ tố cáo qua lại với bạn trai. Sau 5 giờ thẩm vấn, khoảng 19h (giờ địa phương) cô đeo khẩu trang rời sở cảnh sát, không trả lời phỏng vấn.

Goo Hara sở cảnh sát Goo Hara tới sở cảnh sát ngày 18/9.

Trước đó, ngày 17/9, Choi Jong Bum - bạn trai ca sĩ - bị thẩm vấn bốn giờ. Anh nói khi kết thúc buổi điều tra: "Tôi rất buồn khi sự việc đi đến nước này". Sau đó, Jong Bum gửi cho trang Chosunonline giấy tờ khám sức khỏe với nội dung trên mặt có vết thương sâu, dễ nhiễm trùng, mất khoảng ba tuần mới lành. Nhà tạo mẫu tóc khẳng định vết thương do Goo Hara gây ra.

Hôm 13/9, Choi Jong Bum tố cáo với cảnh sát bị Goo Hara hành hung. Anh khai nữ ca sĩ tức giận do bị anh đề nghị chia tay và khẳng định không đánh Goo Hara, các vết bầm tím trên người Hara là do anh cố gắng giúp cô bình tĩnh.

Phía Goo Hara đưa ra những giải thích trái ngược. Cô cho biết vụ ẩu đả xuất phát từ thói ghen tuông của Choi Jong Bum. Rạng sáng 13/9, Jong Bum xông vào nhà Goo Hara, nắm tóc, xô đẩy cô, ném hỏng máy lọc không khí. Goo Hara công khai giấy tờ khám sức khỏe với các chẩn đoán cô bị xuất huyết tử cung, âm đạo. Cô còn bị thương ở đốt sống cổ, mặt, chân... Bác sĩ khuyên ca sĩ nghỉ ngơi khoảng một tuần.

Cả Goo Hara và Choi Jong Bum đều trình diện cảnh sát với các vết thương trên người. Ảnh: Osen.

Kang Jiyoung - người từng chung nhóm Kara với Goo Hara, hiện làm việc ở Nhật Bản - cũng bị dính líu tới sự việc khi đăng trên trang cá nhân bức ảnh bỏng ngô giữa lúc Goo Hara vướng ồn ào với Choi Jong Bum. Nhiều khán giả Hàn Quốc cho rằng Kang Jiyoung có hàm ý "ngồi ăn bỏng ngô xem kịch hay của đồng nghiệp". Vì bức ảnh này, dù một thời gian dài không có hoạt động ở Hàn Quốc, Kang Jiyoung lọt vào top tìm kiếm nhiều trên Naver. Sau đó, trên News1, công ty quản lý của Kang Jiyoung cho hay ca sĩ không có ý chế giễu Goo Hara. Hai người đẹp giữ liên lạc sau khi nhóm Kara tan rã. Mỗi lần Hara tới Nhật Bản đều liên lạc với Jiyoung để gặp nhau.

Goo Hara sinh năm 1991, từng là thành viên nhóm nhạc Kara (hoạt động từ 2007-2016). Cô góp mặt trong các phim The Person Is Coming, City Hunter, Secret Love... Gần đây người người đẹp tham gia chương trình My Mad Beauty Diary của kênh JTBC4. Hara từng hẹn hò ca sĩ Yong Jun Hyung năm 2011, họ xác nhận chia tay năm 2013, vì muốn tập trung cho công việc.

Như Anh