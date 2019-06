'Godzilla: King of the Monsters' ăn khách ở Trung Quốc hơn Mỹ

Trong dịp ra mắt, phần mới về quái vật khổng lồ thu 49 triệu USD ở Mỹ và 70 triệu USD ở Trung Quốc.

Godzilla: King of the Monsters dẫn đầu phòng vé Mỹ, đứng trên Aladdin (42 triệu USD) và Rocketman (25 triệu USD) - phim tiểu sử về Elton John. Tuy nhiên, phim về Godzilla thu ít hơn Kong: Skull Island - tập trước trong Vũ trụ Điện ảnh Quái vật. Hồi năm 2017, tác phẩm ghi hình ở Việt Nam thu 61 triệu USD ở Mỹ dịp mở màn.

Godzilla đại chiến Ghidorah trong King of the Monsters Trailer phim.

Ngoài nước Mỹ, cuối tuần qua, tác phẩm thu 130 triệu USD từ 75 thị trường, trong đó đóng góp lớn nhất là Trung Quốc với 70 triệu USD. Ở Nhật Bản, đất nước sáng tạo ra Godzilla, phim thu 8,4 triệu USD. Tổng doanh thu toàn cầu Godzilla: King of the Monsters hiện là 179 triệu USD. Với kinh phí khoảng 170 - 200 triệu USD, phim cần đạt hơn 400 triệu USD để sinh lời (theo ScreenRant).

Godzilla: King of the Monsters do Michael Dougherty đạo diễn, quy tụ dàn sao Kyle Chandler, Vera Farmiga, Ken Watanabe, Chương Tử Di và Sally Hawkins. Trong phim, nhiều quái vật khổng lồ trỗi dậy, đe dọa nền văn minh thế giới. Hy vọng của nhân loại đặt vào Godzilla - quái thú đứng về phe con người trong trận chiến. Trên CinemaScore, khán giả chấm phim điểm B+.

Tuần qua, Avengers: Endgame thu 16,4 triệu USD toàn cầu. Bom tấn Marvel hiện thu hơn 2,71 tỷ USD, còn kém 75 triệu USD so với Avatar - phim ăn khách nhất mọi thời. Tuy nhiên, trang Forbes nhận định Avengers: Endgame khó bắt kịp phim của đạo diễn James Cameron do tốc độ bán vé đang chậm dần, trong lúc các bom tấn hè ra mắt mỗi tuần, lấy mất suất chiếu ở rạp.

