Góc khuất cuộc đời Mariah Carey sau ánh hào quang

Ngày 11/4, Mariah Carey lần đầu chia sẻ trên People về cuộc chiến với căn bệnh rối loạn lưỡng cực - một chứng rối loạn tâm thần gây ra biến đổi cảm xúc không ổn định. Để bước tới đỉnh cao thành công, Mariah Carey đối mặt với không ít biến cố trong đời.

Mariah Carey thành công sau 30 năm vào làng giải trí.

Mariah Carey sinh năm 1970 tại New York, Mỹ, trong gia đình trung lưu. Mẹ cô là nghệ sĩ hát opera và giáo viên thanh nhạc, bố làm kỹ sư. Năm Mariah lên ba tuổi đã phải chứng kiến gia đình tan vỡ khi bố mẹ ly hôn. Tuổi thơ của ca sĩ thiếu vắng bóng dáng người cha, trong khi mẹ quá bận rộn kiếm kế sinh nhai nuôi ba con. Sự cô đơn và lạc lõng đưa Mariah Carey đến với âm nhạc. Cô bắt đầu tự sáng tác từ năm cấp hai.

Vừa rời trường cấp ba, Mariah Carey tìm cách đi hát ở quán bar, đệm cho các nhóm nhạc và chờ cơ hội được ký hợp đồng thu âm. Năm 1988, Mariah Carey gặp tổng giám đốc hãng thu âm Columbia Records - Tommy Mottola - tại bữa tiệc sang trọng và có cơ hội gửi bản thu âm thử của mình. Cuộc gặp định mệnh này đưa Mariah Carey đến với album đầu tiên mang tên cô, phát hành năm 1990 và cuộc hôn nhân bốn năm với Tommy Mottola (từ năm 1993 tới 1997).

Đám cưới Mariah Carey và Tommy Mottola năm 1993.

Cuộc hôn nhân với Tommy Mottola đẩy sự nghiệp của Mariah Carey lên cao, nhưng cùng đó là sự kiểm soát và kìm kẹp của người chồng. Mariah Carey kể trong chương trình Mariah's World trên kênh E! năm 2017: "Người đó điều khiển cuộc đời tôi. Anh ta lớn tuổi hơn tôi, có ảnh hưởng hơn và luôn yêu cầu tôi tránh xa mọi người. Tôi phải xin phép nếu muốn ra khỏi nhà. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể thoát ra khỏi cuộc sống ấy. Tôi vẫn gặp ác mộng về chuyện ấy".

Không chỉ bị chồng quản lý sự nghiệp, số tiền Mariah Carey kiếm được cũng bị Tommy Mottola giữ lại. Từ khi ký hợp đồng với Columbia Records, Mariah Carey chấp nhận chia sẻ nửa doanh thu kiếm được. Diva tâm sự: "Hồi ấy, tôi chẳng suy nghĩ gì nhiều. Mà phải lăn tăn làm gì khi một con bé quê mùa nhà nghèo được nghe nỉ non rằng mình sẽ kiếm tiền triệu. Cái hợp đồng ngớ ngẩn ấy đã theo tôi suốt bao năm qua. Người quản lý, từng là chồng tôi, luôn cất tiền vào két trước khi tôi kịp nhìn thấy và chỉ cho phép tôi sử dụng tiền khi có sự đồng ý của anh ta".

Trong cuốn sách Hitmaker: The Man and his Music, Tommy Mottola viết chuyện gặp gỡ và yêu đương Mariah Carey là hoàn toàn sai lầm. Nhà sản xuất âm nhạc cũng nói sự nghiêm khắc của ông với vợ giúp cô có được danh tiếng, thành công như ngày nay.

Mariah Carey bên chồng thứ hai và cặp song sinh.

Đám cưới lần hai của Mariah Carey với MC Nick Cannon năm 2008 từng được cô hết lời ca ngợi. Hai người còn lên kế hoạch làm đám cưới lại mỗi năm để tôn vinh tình yêu. Trái ngọt hôn nhân của cô là cặp song sinh Moroccan và Monroe (chào đời năm 2011). Tuy vậy, tình cảm của cả hai chấm dứt năm 2014 và hoàn tất thủ tục ly hôn hai năm sau đó. Mariah Carey sau đó qua lại với nhiều người tình trẻ, đính hôn với tỷ phú James Packer nhưng cũng sớm chia tay.

Trong mối quan hệ với người thân, Mariah Carey cũng cô đơn và chịu nhiều thua thiệt. Diva là người thành công nhất trong gia đình và luôn phải chịu áp lực có trách nhiệm chăm sóc anh trai, chị gái. Năm 2016, chị gái Mariah từng gửi một video lên mạng, cầu mong cô giúp đỡ để có tiền phẫu thuật não và cột sống sau tai nạn ở Hawaii. Giọng ca Hero không phản hồi. Anh trai Morgan Carey lên báo chửi rủa Mariah Carey là phù thủy khi không giúp chị gái đang gặp khó khăn.

Đại diện của Mariah Carey phủ nhận và cho biết nhiều năm qua, ca sĩ đã dành hàng nghìn USD giúp mẹ con Alison Carey. Trong hơn hai thập kỷ, Mariah Carey là người lo lắng, hỗ trợ các thành viên trong gia đình. Sau thông cáo ấy, cả Alison và Morgan đều không lên tiếng xin tiền ca sĩ nữa. Mariah Carey sở hữu khối tài sản khoảng 520 triệu USD.

Mariah Carey mắc chứng rối loạn lưỡng cực năm 2001. Cô giấu bệnh và im lặng trước những lời chỉ trích của khán giả về một số hành động quá khích hay thái độ diva. Ca sĩ nói với tổng biên tập Jess Cagle của People: "Tôi không muốn tin vào điều đó. Tôi đã trải qua những năm khó khăn nhất cuộc đời". Hiện, cô tiếp nhận điều trị sau nhiều năm chịu đựng chứng bệnh.

Minh Anh