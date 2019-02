Glenn Close - kẻ thất bại đáng kính của Hollywood

Dù bảy lần trượt giải Oscar, minh tinh 72 tuổi khiến nhiều người khâm phục với khả năng biến hóa đa dạng, tình yêu và thái độ trong nghề.

"Thật sự rất áp lực. Thật buồn cười, tôi đã giành tượng vàng... Glenn Close, bà là thần tượng của tôi. Tôi không muốn thế này (đoạt giải). Tôi nghĩ bà thật phi thường và tôi rất quý bà", Colman nói khi nhận Oscar. Trong lịch sử, hiếm người thắng giải ca ngợi đối thủ nhiệt thành như thế.

Dư luận không ngừng bày tỏ tiếc nuối khi Close lần thứ bảy trắng tay ở Oscar. CNN bình luận: "Glenn Close trắng tay là một trong những lý do dư luận bức xúc với Oscar". Johanna Fuentes - chủ tịch hãng Showtime - viết trên trang cá nhân: "Bà ấy còn phải làm gì để được Oscar chứ?". Hàng loạt người chia buồn với Close trên Twitter.

Sự nghiệp diễn xuất dày dặn

Thời Close bắt đầu sự nghiệp, nhiều người so sánh bà với bạn thân Meryl Streep. Họ cách nhau chỉ hai tuổi, cùng xuất thân từ sân khấu kịch, có khả năng ca hát và nổi tiếng vào cuối thập niên 1970. Nhưng tới hiện tại, Streep có đến 21 đề cử và ba lần thắng. Còn Close giữ kỷ lục buồn - nữ diễn viên có nhiều đề cử nhất chưa từng thắng. Trên Guardian, bà hài hước chia sẻ: "Người ta hay nhầm tôi với Meryl Streep, ngoại lệ duy nhất là ở đêm Oscar".

Trong sự nghiệp, Close có ba giải Tony (sân khấu), ba giải Quả Cầu Vàng (điện ảnh) và ba giải Emmy (truyền hình). Thành tích đó nói lên đẳng cấp và bề dày sự nghiệp của bà. Nhà nghiên cứu lịch sử điện ảnh Cari Beauchamp nhận định trên Press Herald: "Trong danh sách 10 minh tinh xuất sắc 80 năm qua - từ khi phim có âm thanh, Bette Davis, Katharine Hepburn và Meryl Streep xuất hiện đầu tiên. Nhưng tôi tin rằng Glenn Close xứng đáng góp mặt. Hãy nhìn vào bản lĩnh, sự kiên trì và cả những vai mà bà ấy lựa chọn. Nói thật, Close thường chọn các vai giàu thách thức hơn so với nhiều diễn viên khác".

Glenn Close trong "Fatal Attraction".

Năm đề cử Oscar của Close rơi vào thập niên 1980 - giai đoạn hoàng kim trong sự nghiệp của bà với The World According to Garp (1982), The Big Chill (1983), The Natural (1984), Fatal Attraction (1987) và Dangerous Liaisons (1988). Trong đó, vai Alex trong Fatal Attraction được xem là kinh điển. Viện Điện ảnh Mỹ xếp vai này thứ bảy trong danh sách nhân vật phản diện đáng nhớ mọi thời.

Alex là một phụ nữ tìm cách quấy phá gia đình người đàn ông ruồng bỏ mình sau cuộc tình một đêm. Đỉnh điểm của sự ác độc qua cảnh Alex luộc chú thỏ cưng của gia đình người tình. Close diễn xuất thần tới mức tiếng Anh hiện đại phát sinh từ "Bunny Boiler" (Kẻ luộc thỏ) nhằm ám chỉ những người phụ nữ hận thù sau khi bị bỏ rơi. Bà nói trên Guardian: "Đến nay, thỉnh thoảng tôi vẫn gặp những người nói sợ hãi mình". Một năm sau với Dangerous Liaisons, Close một lần nữa ghi dấu ấn trong vai phản diện. Nhân vật của bà là nữ quý tộc thành thạo các chiêu trò quyến rũ, thao túng đàn ông.

Glenn Close diện bộ váy đính nhiều hạt nặng đến 20kg ở Oscar 2019. Ảnh: AP.

Mạnh mẽ trong thất bại

Glenn Close đến với Oscar năm nay bằng vai diễn thuyết phục trong The Wife. Bà hóa thân Joan - người phụ nữ sống cả đời trong cái bóng của người chồng nhà văn nổi tiếng tên Joseph. Gần như không ai biết chính bà viết những tác phẩm mang lại danh tiếng cho chồng. Bất chấp những nỗ lực và hy sinh của Joan, người chồng vẫn lao vào những cuộc tình. Joan đấu tranh nội tâm dữ dội khi Joseph được trao giải Nobel Văn học.

The Wife ra đời vào thời điểm nữ quyền lên cao. Trên ScreenRant, Glenn Close nói: "Phim rất phù hợp với phong trào Me Too. Câu hỏi mà nó đặt ra là người phụ nữ cần hy sinh đến dường nào? Cán cân quyền lực trong mối quan hệ ở mức nào? Tôi hy vọng khán giả xem xong tự đánh giá họ đã hoàn thiện sứ mệnh cuộc đời tới đâu và chấp nhận thỏa hiệp tới khi nào".

Glenn Close ở tiệc hậu Oscar. Ảnh: AFP.

Giới phê bình đồng loạt tán dương diễn xuất của Glenn Close. Cây bút Peter Bradshaw của Guardian chấm phim điểm tối đa và kết luận: "Đây là tác phẩm không thể bỏ lỡ cho fan của Glenn Close. Và ai xem nó cũng sẽ thành fan của bà". Variety đánh giá minh tinh có vai diễn phi thường, bộc lộ hay kìm nén cảm xúc đều tuyệt vời. Nhà phê bình Peter Travers của Rolling Stone cho biết không thể rời mắt khỏi bà. Trong khi dó, Hollywood Reporter ví Close như quả nổ chậm, kiểm soát tâm điểm của phim và cực kỳ cuốn hút.

Nhận giải nữ chính tại Quả Cầu Vàng 2019, Close nói chính người mẹ quá cố truyền cảm hứng cho mình vào vai Joan. Trên sân khấu nhận giải, bà nhớ lại: "Khi qua tuổi 80, mẹ nói: 'Mẹ thấy mình chưa làm được gì trong đời cả'. Điều đó hoàn toàn không đúng. Tôi đã học được rằng phụ nữ chúng ta là những người mang bản năng nuôi dưỡng. Đó là điều được kỳ vọng ở chúng ta. Chúng ta chăm sóc cho con cái, cho chồng... Nhưng chúng ta vẫn cần theo đuổi giấc mơ, cần hoàn thiện những đam mê cá nhân. Chúng ta cần phải nói: 'Tôi có thể làm được và được quyền làm điều đó!". Bài diễn văn của Close được cả khán phòng hưởng ứng vang dội.

Sự mạnh mẽ đó cũng được Glenn Close thể hiện ở Oscar. Sau khi kết quả được công bố, bà nở nụ cười và lắng nghe Colman phát biểu. Trả lời Entertainent Tonight ở tiệc hậu Oscar, minh tinh hóm hỉnh: "Tôi thấy rất, rất ổn. Tôi chỉ buồn cho những người đã đặt cược cho tôi". Trong khi đó, nhiều fan cho biết vẫn tiếp tục ủng hộ bà giành tượng vàng. Năm nay, Close sẽ góp mặt trong dự án tiềm năng Sunset Boulevard - bản remake của phim kinh điển cùng tên năm 1950.

