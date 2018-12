Giới chuyên môn dự đoán đề cử Oscar 2018

'Darkest Hour' tôn vinh dũng khí và lòng bất khuất / Cách bầu chọn phức tạp của Oscar

Buổi công bố các đề cử của giải Oscar lần 90 sẽ diễn ra vào ngày 23/1 ở Los Angeles (Mỹ). Mỗi hạng mục có tối đa năm đề cử, riêng giải "Phim xuất sắc" có thể có đến 10 đề cử.

Ở hạng mục "Phim xuất sắc" - giải quan trọng nhất, các trang Variety, Guardian, Indiewire nhận định năm phim The Shape of Water, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, Lady Bird, Dunkirk và Get Out sẽ được đề cử. Ngoài ra, Variety đánh giá cao Call Me by Your Name, The Post và The Floria Project, còn Indiewire đặt niềm tin vào Call Me by Your Name, The Post, The Big Sick và Wonder Woman.

âu chuyện tình nhuốm màu buồn bã trong "The Shape of Water"

Trong khi đó, Slant Magazine cho rằng sẽ có chín phim được đề cử Oscar, bao gồm Call Me by Your Name, Dunkirk, The Florida Project, Get Out, I, Tonya, Lady Bird, The Post, The Shape of Water và Three Billboards Outside Ebbing, Missouri.

Ở giải "Nam diễn viên chính xuất sắc", các trang Indiewire, Variety và Slant Magazine cho rằng Timothée Chalamet (Call Me by Your Name), Daniel Day-Lewis (Phantom Thread), James Franco (The Disaster Artist), Daniel Kaluuya (Get Out) và Gary Oldman (Darkest Hour) sẽ được đề cử. Theo Variety, hai vị trí thiếu vững chắc nhất trong danh sách này là Daniel Day-Lewis và James Franco. Vai của Day-Lewis không ấn tượng như trong các phim trước của ông, còn Franco bị năm cô gái tố quấy rối tình dục chỉ hai ngày trước khi quá trình bình chọn kết thúc. Nếu một trong hai không vào danh sách, trang này dự đoán Denzel Washington (Roman J. Israel, Esq.) sẽ thế chỗ.

Ở giải "Nữ diễn viên chính xuất sắc", Variety đánh giá cao Sally Hawkins (The Shape of Water), Frances McDormand (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri), Margot Robbie (I, Tonya), Saoirse Ronan (Lady Bird) và Meryl Streep (The Post). Theo trang này, người dễ lọt khỏi danh sách nhất là Meryl Streep, nhường chỗ cho Judi Dench (Victoria & Abdul), Jessica Chastain (Molly's Game) hoặc Michelle Williams (All the Money in the World). Slant Magazine chọn giống Variety, nhưng bổ sung Salma Hayek (Beatriz at Dinner) vào vị trí có thể gây bất ngờ.

Người đẹp 9x Saoirse Ronan được nhận định sẽ có đề cử.

Ở hạng mục "Nam diễn viên phụ xuất sắc", Variety chọn Willem Dafoe (The Florida Project), Woody Harrelson (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri), Richard Jenkins (The Shape of Water), Christopher Plummer (All the Money in the World) và Sam Rockwell (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri). Trong khi đó, hai trang Indiewire và Slant Magazine đánh giá cao Michael Stuhlbarg (Call Me by Your Name) hơn Plummer.

Ở hạng mục "Nữ diễn viên phụ xuất sắc", các chuyên gia bất đồng quanh vị trí của Hong Chau (Downsizing). Variety và Slant Magazine cho rằng sao gốc Việt sẽ vào danh sách đề cử, bên cạnh Mary J. Blige (Mudbound), Holly Hunter (The Big Sick), Allison Janney (I, Tonya) và Laurie Metcalf (Lady Bird). Tuy nhiên, Indiewire nhận định Octavia Spencer (The Shape of Water) sẽ thế chỗ Hong Chau.

Ở giải "Đạo diễn xuất sắc", nhiều người quan tâm đến việc Greta Gerwig (Lady Bird) có được đề cử hay không. Ở Quả Cầu Vàng, nhà làm phim nữ bị gạt bỏ, bất chấp tác phẩm của cô thắng giải "Phim hài kịch/ca nhạc xuất sắc". Với làn sóng kêu gọi từ các sao, Viện Hàn lâm nhiều khả năng đưa Gerwig vào top 5. Variety chọn cô cùng Christopher Nolan (Dunkirk), Sean Baker (The Floria Project), Guillermo del Toro (The Shape of Water) và Martin McDonagh (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri). Indiewire bỏ Baker và chọn Jordan Peele (Get Out).

Trong khi đó, Slant Magazine gây bất ngờ khi cho rằng McDonagh sẽ không được đề cử, dù phim của ông đang là ứng viên nặng ký cho giải Oscar. Trang này chọn Nolan, Baker, Del Toro, Peele và Gerwig.

Del Toro có thể nhận đến ba đề cử Oscar, ở các hạng mục đạo diễn, biên kịch và phim (ông là một trong các nhà sản xuất của "The Shape of Water").

Theo Variety, các đề cử giải kịch bản chuyển thể sẽ thuộc về Call Me by Your Name, The Disaster Artist, Logan, Molly's Game và Mudbound. Ở giải kịch bản gốc, The Big Sick, Get Out, I, Tonya, Lady Bird và Three Billboards Outside Ebbing, Missouri được nhận định sẽ giành đề cử. Ở giải quay phim, trang này đánh giá cao Blade Runner 2049, Darkest Hour, Dunkirk, Mudbound và The Shape of Water.

Về tổng thể, Variety dự đoán The Shape of Water sẽ dẫn đầu với 11 đề cử, tiếp theo là Dunkirk (8), Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (7) và Lady Bird (5). Tuy nhiên, trang Golderby cho rằng tác phẩm của Del Toro có thể nhận đến 15 đề cử, vượt qua kỷ lục 14 đề cử của La La Land và Titanic.

Ân Nguyễn