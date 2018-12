Giám đốc đài CBS từ chức sau khi bị tố quấy rối tình dục

Huyền thoại điện ảnh Pháp bị điều tra về cáo buộc hãm hiếp / Diễn viên tiên phong chống lạm dụng tình dục bị tố cáo ngược

Theo CNN, giám đốc điều hành của CBS - Leslie Moonves - rời công ty ngay sau ồn ào liên quan tới lạm dụng tình dục. Leslie Moonves làm CEO của CBS từ năm 1998. Người thay thế ông là giám đốc điều hành Joseph Ianniello. Đây là một trong những đài phát thanh, truyền hình có lượng người xem lớn nhất nước Mỹ.

Leslie Moonves rời CBS sau 20 năm nắm quyền.

Trước đó, trên The New Yorker, sáu phụ nữ cùng cáo buộc Leslie Moonves quấy rối và tấn công tình dục họ trong những thập niên trước. Vụ việc xảy ra trong những năm 1980 và đầu những năm 2000. Những phụ nữ này tuyên bố họ bị ép quan hệ tình dục bằng miệng, đe dọa và bạo hành về thể chất. Người viết bài trên The New Yorker cũng chính là tác giả phơi bày vụ việc của Harvey Weinstein. Một trong những phụ nữ này từng nộp đơn khiếu nại lên Sở cảnh sát Los Angeles cuối năm ngoái nhưng các công tố viên từ chối theo đuổi vụ việc vì thời gian xảy ra đã quá hạn.

Một trong những phụ nữ đứng ra tố cáo Leslie Mooves là Phyllis Golden-Gottlieb, một giám đốc truyền hình kỳ cựu. Cô nói trên The New Yorker rằng đã tố cáo hình sự vào cuối năm ngoái với Sở cảnh sát Los Angeles về hành vi của Leslie Moonves. Hai người làm việc cùng nhau cuối những năm 1980. Jessica Pallington, trợ lý giám đốc điều hành của Warner Bros. cũng tố cáo từng bị Leslie gạ tình. Cô từng làm việc với Leslie Moonves năm 1994 - khi đó còn là chủ tịch của Warner Bros. Television.

Trong thông cáo gửi The New Yorker, Leslie Moonves viết trước khi tuyên bố từ chức: "Các cáo buộc kinh hoàng trong bài viết không đúng sự thật. Thực tế, tôi từng quan hệ có sự đồng thuận với ba phụ nữ cách đây 25 năm, trước khi tôi vào CBS. Tôi không bao giờ sử dụng địa vị của mình để cản trở sự tiến bộ và sự nghiệp của phụ nữ". Leslie Moonves và tập đoàn CBS sẽ quyên tặng 20 triệu USD để ủng hộ #MeToo - phong trào chống lạm dụng tình dục, tìm lại sự bình đẳng cho phụ nữ ở nơi làm việc.

Leslie Moonves và vợ, Julie Chen, trên thảm đỏ Leslie Moonves và vợ, Julie Chen, trên thảm đỏ.

Việc Leslie Moonves rời CBS cũng kết thúc trận chiến kéo dài nhiều tháng nhằm chiếm quyền kiểm soát cơ quan truyền thông hàng đầu nước Mỹ, giữa Moonves và cổ đông kiểm soát công ty, Shari Redstone. Ban điều hành của CBS đang được định hình lại với sáu giám đốc mới. Shari Redstone cũng đang xem xét bán công ty. Nhưng để giá của CBS không giảm, Leslie Moonves bắt buộc phải rời đi sau ồn ào lạm dụng tình dục. Theo CNN, Leslie Moonves có thể được trả hàng chục triệu USD để bước ra khỏi công ty.

Leslie Roy Moonves sinh năm 1949, tham gia CBS từ năm 1995 với tư cách chủ tịch của CBS Entertainment. Từ năm 1998, ông bước vào ban điều hành tập đoàn. CBS sở hữu những loạt phim ăn khách hàng đầu như CSI, Without a Trace, CSI: Miami, Survivor: Guatemala, NCIS...

CBS là một trong những đài phát thanh, truyền hình có lượng người xem lớn nhất nước Mỹ. Cùng ABC và NBC, CBS nằm trong nhóm ba kênh truyền hình lâu đời và lớn nhất nước Mỹ. Dưới sự điều hành của Leslie Moonves, đài này hồi sinh từ một đài phát thanh nhỏ trở thành kênh truyền hình phát triển trên nền tảng kỹ thuật số.

Minh Anh