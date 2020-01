Thứ năm, 30/1/2020, 10:20 (GMT+7)

Gia đình ba thế hệ của Diễm My

Thùy My và Quế My, hai con gái của diễn viên Diễm My, từ Mỹ về nước ăn Tết cùng bố mẹ và bà ngoại.

Diễm My nói ở tuổi 58, chị mong ước gia đình ba thế hệ của mình luôn nhiều sức khỏe và hạnh phúc. Mẹ Diễm My (trái) diện áo dài nhung. Bà 85 tuổi, sống cùng vợ chồng con gái trong biệt thự ở quận 2, TP HCM. Ảnh: Milor Trần, trang điểm: Quân Nguyễn, Pu Lê. Thùy My (phải) sinh năm 1995, cao 1,73 m, học ngành báo chí và truyền thông tại Mỹ. Cô biết tiếng Anh, Nga, Pháp, Hoa. Quế My sinh năm 2000, học về sản xuất phim ảnh tại Mỹ. Cô thích phong cách ăn mặc hiện đại, gợi cảm. Diễm My cho biết hai con gái là niềm tự hào của gia đình. Chị vui khi hai con thu xếp thời gian về nhà đón Tết Canh Tý. "Các con sống tại Mỹ, theo phong cách phương Tây nhưng tôi luôn muốn chúng hiểu và giữ được văn hóa Việt", Diễm My nói. Diễm My bên chồng - doanh nhân Hà Tôn Đức (thứ hai từ trái sang) - và hai con. Ảnh: Milor Trần, trang điểm: Quân Nguyễn, Pu Lê. Diễm My và chồng kỷ niệm 25 năm cưới Diễm My và chồng kỷ niệm 25 ngày cưới cuối năm 2019. Video: Phim Trần.

Tâm Giao