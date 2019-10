'Gemini Man': Cú bước hụt của Lý An, Will Smith

Dấu ấn chỉ đạo của Lý An mờ nhạt, còn Will Smith hóa nhân vật điệp viên ủy mị quá mức trong "Gemini Man".

Henry Brogan (Will Smith) là sát thủ nổi tiếng với tài thiện xạ, chuyên thực hiện các vụ ám sát khó. Sau một nhiệm vụ, anh giải nghệ do đã lớn tuổi. Tuy nhiên, Henry phát hiện điểm mờ ám trong sự việc, bị tổ chức truy đuổi. Một kẻ được phái đến có kỹ năng chiến đấu không kém Henry và khuôn mặt giống hệt anh thời trẻ.

Gemini Man (Đàn ông song tử) Trailer phim.

Khai thác đề tài người nhân bản, Gemini Man có nhiều hướng đi để nâng tầm câu chuyện. Tuy nhiên, đạo diễn Lý An và nhóm biên kịch chỉ dừng lại ở kịch bản theo kiểu phim hành động cũ kỹ. Thiếu những tình tiết "lật mặt" hay đấu trí, tác phẩm không đủ gay cấn. Tổ chức của nhân vật chính được giới thiệu hoành tráng nhưng hoạt động đơn giản. So với các đơn vị đặc vụ trong loạt phim Bourne, Bond hay Mission: Impossible, cơ quan của Gemini Man tỏ ra kém tầm. Khả năng hành động, tính toán của Henry cũng quá ít so với hình tượng điệp viên lão luyện.

Nội dung chủ yếu của phim xoay quanh quan hệ của Henry và người nhân bản tên Junior (cũng do Will Smith đóng). Tuy nhiên, cách thể hiện của phim càng về sau càng nghiêng về sự ủy mị. Bộ đôi dành nhiều thời gian trò chuyện, khuyên bảo nhau thay vì dùng kỹ năng giải quyết vấn đề. Tính cách này không phù hợp nghề nghiệp sát thủ được giới thiệu ban đầu. Trong khi đó, nhân vật phản diện (Clive Owen đóng) lúc ngớ ngẩn, lúc lại quá nhẹ tay với kẻ thù.

Dự án Gemini Man được phát triển từ năm 1997 nhưng bị hoãn nhiều lần do vấn đề kỹ thuật, trước khi được hãng Paramount, Skydance bật đèn xanh. Có lẽ sự trì hoãn này khiến kịch bản trở nên lỗi thời bởi trong 20 năm qua, không ít phim đã khai thác đa khía cạnh về điệp viên hoặc người nhân bản.

Các nhân vật nhiều lần rơi nước mắt, không phù hợp hình tượng điệp viên máu lạnh. Ảnh: Paramount.

Nổi tiếng với những phim giàu tính tâm lý, nhân văn như Brokeback Mountain (2005), Life of Pi (2012), đạo diễn Lý An có màn tái xuất mờ nhạt. Với Gemini Man, nhà làm phim Đài Loan không thể hiện được nét độc đáo trong phong cách, cũng chưa đẩy được cảm xúc khán giả lên cao như các tác phẩm trước. Chỉ 29% giới phê bình đánh giá tích cực tác phẩm, thấp nhất trong sự nghiệp Lý An. Box Office Mojo nhận định Gemini Man nhiều khả năng chỉ thu 21 triệu USD ở Mỹ trong dịp mở màn, thấp so với kinh phí 138 triệu USD.

Điểm mạnh của tác phẩm hầu như chỉ ở phần hình ảnh. Các nhà làm phim sử dụng công nghệ đồ họa để "trẻ hóa" Will Smith. Chân dung tài tử thời trẻ được tạo ra từ những bức ảnh và vai diễn cũ của anh. Ở cảnh hai nhân vật lệch tuổi tương tác, hiệu ứng mượt mà giúp khán giả tin đó là hai người riêng biệt. Công nghệ 3D cũng được xử lý tốt, tạo ra những khung hình sâu, nhiều chi tiết khi xem với định dạng này.

Màn truy đuổi mô tô giữa hai phiên bản là cảnh hành động gây phấn khích. Ở một đoạn, máy quay bám theo xe từ trong hẻm đến đường lớn mà không ngắt cảnh, tạo cảm giác chân thực giống bom tấn Mission: Impossible 6 năm ngoái. Nhưng càng về cuối, những pha hành động càng rơi vào lối mòn, không gay cấn hơn.

Gemini Man còn quy tụ Mary Elizabeth Winstead, Benedict Wong, Linda Emond. Phim khởi chiếu ở Việt Nam từ ngày 11/10 với tựa Đàn ông song tử và nhãn C16 (không dành cho khán giả dưới 16 tuổi).

Ân Nguyễn