Gái bán hoa đổi đời nhờ 'Game of Thrones'

Series Game of Thrones có các vai gái bán hoa do diễn viên khiêu dâm đóng, trong đó có nhân vật của Josephine Gillan. Josephine kể trên The Sun cô đọc được quảng cáo tuyển diễn viên của đoàn và nộp đơn khi đang làm gái bán hoa, đồng thời hoạt động trong ngành công nghiệp phim người lớn. Các nhà sản xuất Game of Thrones tìm phụ nữ trẻ có khuôn ngực tự nhiên, không xăm trổ và không ngại đóng khỏa thân. Josephine lập tức nộp đơn và xúc động khi được gọi vào vai.

Nữ diễn viên 27 tuổi nói: "Việc được nhận vào series và đóng phim tử tế cứu tôi khỏi cuộc đời của một gái bán hoa. Bộ phim giúp tôi trở thành một người mạnh mẽ hơn và được mời đóng phim chính thống".

Josephine Gillan trở nên mạnh mẽ hơn nhờ đóng phim "Game of Thrones".

Josephine xuất hiện trong Game of Thrones từ phần hai, vào vai một gái điếm học việc. Trong phim, Josephine chủ yếu xuất hiện trong các cảnh nóng. Diễn xuất tự nhiên giúp cô được các nhà làm phim ký hợp đồng đóng tiếp. Nhân vật của Josephine là một trong số gái điếm sống lâu nhất series thường xuyên có người chết. Tham gia xuyên phần hai tới phần sáu, cô sẽ trở lại trong phần bảy quay cuối năm nay.

Chào đời ở Anh, Josephine đánh mất tuổi thơ từ khi còn nhỏ. Hồi bé, cô chuyển 24 trường tiểu học và mẹ cô luôn bị bố bạo hành. Năm 12 tuổi, cô được đưa vào trung tâm chăm sóc trẻ cơ nhỡ rồi được một gia đình nhận làm con nuôi. Năm 14 tuổi, một người bạn của gia đình bố mẹ nuôi hãm hiếp, ép cô hút cần sa và dẫn cô đi làm gái bán hoa. "Tôi quá sợ tới nỗi không dám nói với ai bởi ông ta dọa sẽ chôn sống tôi ngoài vườn nếu tôi nói ra. Ông ta nói ông ta đã làm điều đó với người khác và tôi tin", nữ diễn viên chia sẻ.

Josephine Gillan trong "Game of Thrones".

Nhờ Game of Thrones, Josephine kiểm soát được đời mình hơn và tương lai trở nên tươi sáng hơn. Sau khi ghi hình phần sáu, nữ diễn viên cũng đóng hai phim độc lập và chuẩn bị đóng một phim huyền bí kinh dị quay ở Mexico hè năm nay.

