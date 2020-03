'Future Nostalgia' - khúc hoài niệm về nhạc pop

Trong album "Future Nostalgia", Dua Lipa hát theo phong cách của Madonna, Lily Allen..., những thần tượng nuôi lớn đam mê âm nhạc của cô từ bé.

Album phát hành hôm 28/3, gồm 11 ca khúc với tổng thời lượng hơn 37 phút. Trước đó, Lua Lipa phát hành nhiều MV cho các đĩa đơn như Don't Start Now, Physical... để quảng bá. Các ca khúc đều thành công tại các bảng xếp hạng ở thị trường lớn như Anh, Mỹ. Trả lời GQ, ca sĩ sinh năm 1995 muốn tác phẩm ghi dấu ấn mạnh mẽ với những cô gái trẻ như cách các album The Duchess (2006) của Fergie hay M!ssundaztood (2001) của Pink từng gây ảnh hưởng lên cô.

Dua Lipa - Physical MV "Physical" của Dua Lipa. Video: Youtube.

Màu sắc chủ đạo của album là disco, pha trộn nhiều phong cách âm nhạc điện tử như synth-pop, techno "từng làm mưa làm gió" tại Mỹ và châu Âu trong thập niên 1980. Ca từ trong album xoay quanh các chủ đề tình yêu và nữ quyền. Dua Lipa mô tả album "là những ca khúc đau khổ nhưng bạn có thể nhảy cùng chúng".

Tờ Variety đánh giá album như "lễ truy niệm" cho một giai đoạn đỉnh cao của nhạc pop, từ thập niên 1980 đến 2000. "Future Nostalgia cho ta cảm giác đang nghe một tác phẩm hay nhưng được phát hành sai thời điểm. Nó khiến bạn nhớ lại thời người ta thích tụ tập theo nhóm và nhảy múa. Một vài khán giả có thể còn quá trẻ để cảm nhận hoài niệm đó", nhà phê bình Chris Willman viết.

Ca khúc Future Nostalgia mở đầu album theo phong cách disco pop vui nhộn, gợi nhớ tới phong cách âm nhạc của danh ca Prince. Cô dùng cách hát "talk-singing" (đọc ca từ thay vì hát), thường được ca sĩ Keisha sử dụng trong thập niên 2000. Tờ NME nhận xét ca khúc mang đậm chủ đề nữ quyền, nói về sự tự tin của phụ nữ trong thời kỳ hiện đại.

Khán giả có thể tìm thấy hàng loạt những điểm tương đồng như thế trong suốt album. Don't Start Now mang phong cách techno thịnh hành tại châu Âu trong thập niên 1980, thường được gọi là dòng nhạc Eurodance. Ca khúc gợi nhớ các hát của danh ca Gloria Gaynor với bản hit I Will Survive, cùng về chủ đề thất tình. Cùng với một ca khúc khác trong album, Good In Bed, Don't Start Now nói về "cuộc tình với một gã tồi tệ", gợi nhớ phong cách sáng tác giàu tính châm biếm của Lily Allen.

Physical được đặt tên theo bản hit của Olivia Newton-John phát hành năm 1981. Ca khúc mang âm hưởng dòng nhạc synth-pop của thập niên 1980, sử dụng phần nhạc nền làm chủ yếu từ các thiết bị synthesizer. Dua Lipa cho biết Physical là bài hát "giàu năng lượng" nhất của album, kêu gọi mọi người cùng nhún nhảy. Bìa đĩa đơn ca khúc được lấy cảm hứng từ bìa album Confession on the Dance Floor (2005) của Madonna. Trong album, ca khúc Love Again của Dua Lipa được tờ Pitchfork nhận xét chịu ảnh hưởng đậm nét từ bản hit Hung Up do "nữ hoàng nhạc pop" thể hiện.

Bìa đĩa đơn "Physical" (trái) của Dia Lupa và bìa album "Confession on a Dance Floor" của Madonna. Ảnh: Discogs.

Ca khúc Break My Heart mượn một đoạn nhạc từ bản hit Need You Tonight (1987) của nhóm INXS đến từ Australia. Theo NME, Dua Lipa liệt kê thêm những nghệ sĩ như Outkast, No Doubt (của Gwen Stefani), Blondie, Jamiroquai và Moloko tạo cảm hứng cho cô sản xuất album này.

Album nhận "cơn mưa lời khen" từ giới phê bình, đạt điểm trung bình 89/100 theo thống kê của trang Metacritic. Các nhà phê bình của NME, Idependent cho album điểm tuyệt đối trong khi các tờ Variety, EW đều chấm album trên 90 điểm. Các trang Rolling Stone, Guardian, Telegraph đánh giá album ở mức tốt (trên 80 điểm). Cây viết Laura Snapes (tờ Guardian) nhận xét Dua Lipa là một ngôi sao có tầm nhìn, nhiều khả năng trở thành người tạo xu hướng mới cho dòng nhạc pop.

Don't Start Now - Dua Lipa MV "Don't Start Now" của Dia Lupa. Video: Youtube.

Dua Lipa sinh năm 1995 tại Anh. Năm 2015, cô phát hành các single đầu tay New Love, Be the One, thành công trên thị trường âm nhạc châu Âu. Năm 2017, cô trở thành sao toàn cầu với bản hit New Rules. Bài hát mang phong cách electropop và EDM từng đứng đầu ở Anh, Hà Lan, Ireland, Israel và xếp ở vị trí thứ 11 bảng xếp hạng Billboard, Mỹ. Năm 2018, bản hit One Kiss của cô hợp tác cùng DJ Calvin Harris nhận giải "Bài hát của năm" của Brit Awards - giải thưởng âm nhạc uy tín hàng đầu nước Anh. Dua Lipa từng được mời biểu diễn trong đêm chung kết Cup C1 giữa Liverpool và Real Madrid năm 2018.

Đạt Phan