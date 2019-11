'Frozen 2' được dự đoán lập kỷ lục doanh thu

"Frozen 2" trên đường trở thành phim hoạt hình không ra mắt mùa hè có doanh thu mở màn cao nhất.

Theo Box Office Mojo, bom tấn mùa đông của Disney dự kiến thu trên 130 triệu USD trong cuối tuần đầu ở Mỹ. Đây là thành tích tốt nhất từ trước đến nay với một hoạt hình không ra mắt vào mùa hè. Frozen 2 thu 41,8 triệu USD trong ngày 22/11 và các buổi chiếu sớm một ngày trước. Giới phân tích nhận định thành công của phim sẽ tạo cú hích cho phòng vé Mỹ khá ảm đạm hai tuần qua.

Frozen 2 cũng được dự đoán kiếm trên 150 triệu USD ở các thị trường ngoài nước Mỹ cuối tuần này. Tác phẩm hiện thu 57,8 triệu USD từ nhiều nước, trong đó có 35 triệu USD sau hai ngày ở Trung Quốc.

​Frozen 2 (Nữ hoàng băng giá 2) Trailer phim.

Tác phẩm lấy bối cảnh khoảng ba năm sau những sự kiện phần đầu. Nữ hoàng Elsa bỗng nhiên nghe thấy những tiếng gọi kỳ lạ từ phương Bắc, từ đó dấn thân vào hành trình tìm kiếm nguồn gốc sức mạnh ma thuật của bản thân.

Frozen 2 đánh dấu sự trở lại của các ngôi sao Kristen Bell, Idina Menzel và Josh Gad, đồng thời bổ sung thêm Sterling K. Brown và Evan Rachel Wood trong vai trò lồng tiếng. Chris Buck và Jennifer Lee tiếp tục đồng đạo diễn.

75% giới phê bình chấm Frozen 2 tích cực trên Rotten Tomatoes. Tờ Guardian khen ngợi tác phẩm có sự phát triển về mặt ý tưởng, những vấn đề về chủ nghĩa thực dân và khủng hoảng khí hậu được gửi gắm qua câu chuyện của Elsa và Anna. Hollywood Reporter nhận định kịch bản nâng tầm Elsa thành hình mẫu tích cực, biến cô trở thành một phụ nữ trưởng thành hơn, quyết tâm tìm hiểu sự thật về nguồn gốc của mình bất chấp rủi ro.

Phần hai giới thiệu một số sinh vật kỳ ảo mới. Ảnh: Disney.

Indiewire ấn tượng vì phim nói về tình yêu và sự trưởng thành, những điều ít được nhắc đến trong các tác phẩm dành cho trẻ em. Đồng thời kịch bản không đi theo lối truyền thống, dựa trên truyện cổ tích mà được xây dựng táo bạo hơn. Tuy nhiên, Collider lại chê phim giải quyết mâu thuẫn quá đơn giản, chưa trọn vẹn khi khai thác những chủ đề liên quan đến chấn thương, đau buồn, những cách nhìn nhận tiêu cực về vai trò, tính cách của nam giới.

Frozen (2013) thu 1,274 tỷ USD, từng giữ ngôi hoạt hình có doanh thu cao nhất mọi thời đại trong sáu năm trước khi bị The Lion King soán ngôi. Bộ phim ghi dấu ấn trong văn hóa đại chúng, nhất là với đối tượng khán giả nhí. Phim cũng giành hai giải Oscar năm 2014 cho "Phim hoạt hình xuất sắc" và "Ca khúc trong phim" (Let It Go).

Hà Trang