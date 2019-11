'Frozen 2' được đánh giá tích cực

81% giới phê bình chấm "Frozen 2" tích cực trên Rotten Tomatoes với điểm sáng về thông điệp, âm nhạc.

Trong phim, nữ hoàng Elsa ((Idina Menzel lồng tiếng) cùng em gái Anna (Kristen Bell) và những người bạn đến vùng đất xa lạ để tìm hiểu nguồn gốc sức mạnh băng giá của cô.

Hollywood Reporter nhận định kịch bản nâng tầm Elsa thành hình mẫu tích cực, có thể vượt trở ngại, là niềm cảm hứng cho các cô bé, phụ nữ trẻ. Ngoài ra, biên kịch khéo đưa vào một số yếu tố đen tối, khiến phim cân bằng giữa chính kịch, hài kịch, hồi hộp, hành động, hào hứng và giàu cảm hứng. Variety cũng đánh giá cao phim ở thông điệp và âm nhạc, nổi bật là ca khúc Into the Unknown do Menzel thể hiện.

​Frozen 2 (Nữ hoàng băng giá 2) Trailer phim.

Indiewire nói câu chuyện tiếp nối tốt diễn biến phần trước, khai thác một số điểm chưa rõ. Kịch bản đẩy mạnh hơn xung đột giữa quan niệm truyền thống và táo bạo, còn phần hoạt họa ấn tượng. Cây bút Kate Erbland của tờ này yêu thích nét dễ thương của người tuyết Olaf. Trong khi đó, Entertainment Weekly đánh giá ê-kíp có nhiều nỗ lực để tác phẩm xứng đáng với phần trước. Trang này cũng khen nhân vật Olaf có nhiều cảnh hài hước, giọng hát của Menzel được tận dụng tốt.

Idina Menzel (phải) cùng chồng - diễn viên Aaron Lohr ở buổi công chiếu "Frozen 2" tại Los Angeles (Mỹ) ngày 7/11. Ảnh: AFP.

Tuy nhiên, Collider chê phim giải quyết tình huống quá nhẹ nhàng so với các xung đột trước đó. Cây bút Matt Goldberg của trang này nói so với Ralph Breaks the Internet và Big Hero (cũng là hoạt hình của Disney), tác phẩm chưa trọn vẹn khi tiếp cận các chủ đề quan trọng như chấn thương, đau buồn, những cách nhìn nhận tiêu cực về vai trò, tính cách của nam giới (toxic masculinity)... Hollywood Reporter nhận định dường như có quá nhiều người tham gia công tác sáng tạo, khiến tác phẩm bị pha trộn nhiều phong cách.

Frozen 2 là bom tấn cuối năm của Disney, được kỳ vọng thắng lớn phòng vé. Phần trước ra mắt năm 2013, gây sốt toàn cầu, là hoạt hình ăn khách nhất thế giới lúc đó. Tác phẩm cũng ghi dấu ấn trong văn hóa đại chúng, nhất là với đối tượng khán giả nhí. Frozen thắng giải Oscar hoạt hình và bài hát gốc (Let It Go). Phần hai chiếu ở Việt Nam từ ngày 22/11.

Ân Nguyễn