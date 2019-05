FitFlop ra mắt BST dép xỏ ngón Xuân Hè 2019

ACFC là công ty trực tiếp độc quyền và phân phối FitFlop tại Việt Nam. Xem tại Facebook: https://www.facebook.com/fitflop. Instagram: https://www.instagram.com/fitflopvietnam/

Hệ thống cửa hàng FitFlop:

Tại TP HCM:

- Estella HCM: L2-20b, Tầng 2, Estella Heights, Xa lộ Hà Nội, phường An Phú, quận 2.

- Sense City PVD HCM - Giga Mall: T-14, Tầng 1, Sense City Phạm Văn Đồng, 240 - 242 Kha Vạn Cân, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức.

- Aeon Mall Tân Phú Celadon: Tầng trệt, Aeon Mall Tân Phú Celadon, 30 Bờ Bao Tân Thắng, Sơn Ký, Tân Phú.

- Parkson Hùng Vương: Tầng trệt, Hùng Vương Plaza, 126 đường Hùng Vương, phường 12, quận 5.

Tại Hà Nội:

- The Garden mall - Hà Nội: SO- 09B /1st floor. The garden shopping mall, the Manor building, Mễ trì street, Mỹ Đình 1 ward, Nam Từ Liêm District.

- Vincom Trần Duy Hưng: 119 Trần Duy Hưng, Láng Thượng, Cầu Giấy