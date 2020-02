'Fast & Furious 9' tung trailer ngập cảnh truy đuổi

Trailer "Fast & Furious 9" hé lộ các cảnh hành động giữa nhóm của Dom (Vin Diesel đóng) và băng phản diện do em anh chỉ huy.

Video hơn ba phút giới thiệu đường dây chính và một số cảnh hành động tâm điểm. Dom cùng những người bạn liên tục giao đấu, đua tốc độ với đám kẻ xấu có công nghệ cao. Gần cuối trailer, anh lao xe thẳng vào không trung từ vách núi, trong sự hoảng sợ của người vợ Letty (Michelle Rodriguez). Tuy nhiên, ô tô của họ có gắn sợi dây, dường như để lượn đến nơi an toàn.

Trailer Fast & Furious 9 Trailer phim.

Kẻ phản diện trong Fast & Furious 9 - Jakob - chính là em trai nhân vật chính, được giới thiệu là sát thủ, kẻ trộm chuyên nghiệp, có sức khỏe, kỹ năng vượt anh trai. Hắn hợp tác Cipher (Charlize Theron đóng) - nữ quái của tập trước. Jakob liên tiếp thách thức, buộc anh trai hoạt động trở lại, dù Dom đã quy ẩn để sống cùng gia đình. Đảm nhận vai Jakob là John Cena - đô vật kiêm diễn viên sinh năm 1977, từng đóng Daddy's Home 2, Bumblebee (thuộc series Transformers).

Poster phim. Ảnh: Unversal.

Cuối trailer, nhân vật Han Lue (Sung Kang đóng) tái xuất, đúng như dự đoán của nhiều fan trong lúc tác phẩm ghi hình. Han vốn là thành viên trong đội của Dom, được cho là đã chết dưới tay tội phạm Deckard Shaw (Jason Statham), không rõ vì sao còn sống. Trong khi đó, Shaw và đặc vụ Hobbs (The Rock đóng) đều không góp mặt tập mới, sau khi đã có phim riêng vào năm ngoái.

Ngoài yếu tố hành động, tình cảm gia đình, huynh đệ được nhắc đến nhiều trong trailer. Dom đặt tên cho con trai là Brian - bạn thân của anh, do diễn viên quá cố Paul Walker đóng. Nhạc nền bài See You Again - ca khúc được sáng tác để tưởng nhớ Walker - cũng vang lên đầu trailer. Fast & Furious 9 do Justin Lin đạo diễn, dự kiến khởi chiếu ở Việt Nam ngày 22/5.

Ân Nguyễn