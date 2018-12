Fan Việt 'săn' tung tích Jo In Sung khi anh tới TP HCM

Ngoại hình của 'Đệ nhất mỹ nam Hàn Quốc' qua thời gian / Jo In Sung xác nhận chia tay Kim Min Hee

Jo In Sung cùng tài tử Bae Sung Woo gần đây tới TP HCM nhưng không tiết lộ mục đích chuyến đi. Hôm 11/7, fan của In Sung lên kế hoạch săn lùng hình ảnh tài tử tại các địa điểm ở TP HCM và đăng trên fanpage. Có fan chờ ở cổng khách sạn anh ở cả ngày với hy vọng gặp mặt. Họ bày tỏ trông thấy Jo In Sung ở Việt Nam là kỷ niệm đẹp, đáng nhớ.

Hình ảnh Jo In Sung tại Sài Gòn được khán giả chia sẻ trên fanpage.

Những ngày qua, hình ảnh Jo In Sung mặc áo thun, quần jeans, đi dép lê ở phố đi bộ, quán cơm tấm, trên các vỉa hè Sài Gòn... nhận được quan tâm của đông đảo khán giả. Vì là lịch trình riêng, Jo In Sung từ chối giao lưu cũng như chụp ảnh cùng người hâm mộ. Dù vậy, anh tỏ ra nhã nhặn, lịch sự khi khán giả nhận ra mình. "Mình đã gặp anh ấy, anh ấy cúi chào, cười nhẹ, lịch sự vô cùng", một fan chia sẻ.

Tài tử Jo In Sung.

Jo In Sung sinh năm 1981, cao 1,88 m. Từng mơ ước thành vận động viên Taekwondo nhưng do bị chấn thương nặng một lần thi đấu, anh từ bỏ đam mê. Năm 1998, người bạn thân của Jo In Sung gửi ảnh của anh tới các công ty quảng cáo, sau đó, chàng trai được mời làm người mẫu cho các thương hiệu. Anh tham gia lớp đào tạo diễn viên của đài MBC, đóng phim đầu tiên năm 2000. 18 năm trong làng giải trí, Jo In Sung tạo dựng tên tuổi qua Bắt lấy sao rơi, Cổ điển, Chuyện tình Bali, Song hoa điếm, Gió đông năm ấy...

Jo In Sung và Song Hye Kyo trong "Gió mùa đông năm ấy"

Tài tử từng bị đồn hẹn hò Song Hye Kyo khi đóng phim cùng cô. Tuy nhiên, hai bên phủ nhận. Jo In Sung chỉ từng công khai yêu diễn viên Kim Min Hee. Họ chia tay năm 2014.

