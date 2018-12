Emma Watson lấp ló sau hoa hồng trong teaser 'Người đẹp và quái thú'

‘Beauty and the Beast’ - bông hồng kiểu Pháp / Hình ảnh huyền ảo của 'Beauty and the Beast' bản mới

Hôm 23/5, nhà sản xuất của bộ phim Beauty and the Beast - phiên bản người đóng - tung ra teaser trailer đầu tiên trên chương trình Good Morning America.

Emma Watson (giữa) đóng cùng hai tài tử - Dan Stevens (trái) và Luke Evans - trong phiên bản "Beauty and the Beast" 2017.

Beauty and the Beast - phiên bản phát hành năm 2017 - được hãng Disney làm lại từ câu chuyện Người đẹp và Quái thú nổi tiếng. Phim do Bill Condon (thực hiện phim The Twilight Saga: Breaking Dawn 1 & 2) đạo diễn. Bên cạnh Emma Watson, dàn diễn viên còn có Dan Stevens (vai The Beast), Luke Evans (vai Gaston), Ian McKellen (Cogsworth), Emma Thompson (bà Potts)...

Đoạn video dài hơn một phút giới thiệu tới khán giả hình ảnh đầu tiên của Emma Watson trong vai người đẹp Belle, phân cảnh lúc cô vừa đến lâu đài của quái vật. Khi Belle vừa mở cửa, những giọng nói trong ngôi nhà vang lên: "Nhìn kìa, đó là một cô gái", "Liệu cô ấy có phải là người thích hợp?"...

Poster đầu tiên của "Beauty and the Beast" phiên bản người đóng.

Đạo diễn Bill Condon khi bàn bạc với hãng Disney đã bày tỏ mong muốn giữ nguyên phong cách nhạc phim giống phiên bản hoạt hình. Để chuẩn bị cho vai diễn, Emma Watson phải tham gia lớp học thanh nhạc và xem lại bộ phim hoạt hình Beauty and the Beast (1991).

Beauty and the Beast dự kiến ra rạp tại Mỹ ngày 17/3/2017.

Teaser phim "Beauty and the Beast" Teaser trailer 'Beauty and the Beast'

