Emma Stone kể chuyện lần đầu lộ ngực trên màn ảnh

Phim cung đấu 18+ của Emma Stone, Rachel Weisz gây chú ý / Những tác phẩm triển vọng trước thềm mùa giải Oscar 2019

Tác phẩm do Yorgos Lanthimos đạo diễn, được xem là ứng viên trên đường đua Oscar 2019. Vào thế kỷ 18, Nữ hoàng Anh tên Anne (Olivia Colman đóng) có quan hệ thân thiết với nữ quý tộc Sarah Churchill (Rachel Weisz đóng). Tuy nhiên, sự gắn kết của họ bị thách thức với sự xuất hiện của Abigail Masham (Emma Stone đóng) - em họ Sarah. Hai phụ nữ bắt đầu cuộc chiến ngầm để tranh sủng ái của nữ hoàng.

Emma Stone và Rachel Weisz đối đầu trong The Favourite Trailer phim.

The Favourite có cảnh "nóng" đồng tính khi Abigail quan hệ với nữ hoàng, khiến Sarah ghen tuông. Trên Hollywood Reporter, Emma Stone kể lại quá trình ghi hình: "Ban đầu, tôi quấn chăn và thực hiện vài đúp quay. Sau đó, tôi đề nghị cho mình lộ ngực". Theo nữ diễn viên sinh năm 1988, việc nhân vật Abigail để lộ cơ thể mới đủ mạnh để tạo ra phản ứng của Sarah. Bạn diễn Colman phản đối, còn đạo diễn Lanthimos phân vân nhưng Stone nhất quyết thực hiện. Đây cũng là cảnh lộ ngực đầu tiên của nữ diễn viên trên màn ảnh.

Từ trái sang: Emma Stone, Yorgos Lanthimos, Olivia Colman và Rachel Weisz.

Emma Stone tham gia The Favourite do nhân vật có tính cách phức tạp. Trên Hollywood Reporter, người đẹp cho biết: "Tôi không hứng thú khi đọc 30 trang đầu kịch bản do nghĩ Abigail chỉ là cô gái dễ thương, tử tế, kiểu người sẽ là nạn nhân và hầu cận cho các nhân vật khác. Nhưng khi đọc tiếp và hiểu rõ nhân vật, tôi chủ động xin đạo diễn chọn mình".

Diễn xuất của Olivia Colman, Emma Stone và Rachel Weisz đều được đánh giá cao trên đường đua Oscar 2019. Các báo Âu Mỹ nhận định Colman nổi trội ở giải "Nữ diễn viên chính xuất sắc", còn hai bạn diễn là ứng viên hạng mục nữ phụ. Năm 2017, Stone từng giành tượng vàng với vai diễn trong La La Land, còn Weisz thắng giải nữ phụ năm 2006 với The Constant Gardener.

Ân Nguyễn