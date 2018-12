'Em út' nhóm Big Bang sở hữu khối tài sản gần 600 tỷ đồng

Seungri hiện kinh doanh nhiều lĩnh vực. Anh mở một học viện mang tên "Joy Dance - Plug in Music" với trụ sở đặt tại một loạt các tỉnh thành trong cả nước như Gwangju, Incheon, Daejeon… Học viện này chuyên đào tạo về mảng thanh nhạc và vũ đạo. Một loạt những cái tên quen thuộc từng là học viên tại "Joy Dance - Plug in Music" như J-Hope (BTS), Zelo (B.A.P), Hye Mi và So Jin (9 Muses), Hye Rin của EXID, Hyuk (VIXX).... Seungri còn dự định tiếp tục mở thêm học viện tại thị trường Trung Quốc. (Nguồn: Instagram)