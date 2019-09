Chủ nhật, 1/9/2019, 09:13 (GMT+7)

Ellie Goulding cưới

AnhCa sĩ Ellie Goulding, nổi tiếng với "Love me like you do", cưới doanh nhân Caspar Jopling tại thành phố York, sau một năm đính hôn.

Theo Eonline, lễ cưới được tổ chức tại nhà thờ chính tòa York Minster ngày 31/8, với sự tham gia của nhiều ngôi sao như Katy Perry, Orlando Bloom, Sienna Miller, công chúa hoàng gia Anh Eugenie và Beatrice. Ellie đến nhà thờ bằng chiếc xe Volkswagen màu xanh da trời trang trí hoa, mặc váy cưới trắng hiệu Chloé của nhà thiết kế Natacha Ramsay-Levi. Sau hơn một giờ làm lễ, Ellie và Caspar đồng ý trở thành vợ chồng và hôn trong tiếng vỗ tay, chúc mừng của khách mời. Ellie Goulding (váy trắng) và Caspar (đeo kính) tiến vào lễ đường. Ảnh: AP. Ellie và Caspar quen qua sự giới thiệu của công chúa Eugenie năm 2017. Sau 18 tháng hẹn hò, Caspar cầu hôn nữ ca sĩ tại nhà riêng tháng 8/2018. Ellie cho biết: "Chúng tôi đang chơi ghép hình và anh ấy cầu hôn. Với tôi, hành động đó rất lãng mạn". Sau khi đính hôn, Caspar nói: "Tôi hạnh phúc vì được sống trọn đời với người xinh đẹp và phi thường như Ellie. Cô ấy khiến cuộc sống của tôi tràn ngập tình yêu, kiến thức và hạnh phúc. Tôi ngóng chờ những ngày tháng được sống bên nhau, cùng khám phá thế giới và tâm sự mỗi sáng chuyện hội họa, âm nhạc và tương lai". Ellie hôn Caspar sau khi được cha xứ công bố là vợ chồng. Ảnh: PA Images. Ellie Goulding, 32 tuổi, hiện là ca sĩ hàng đầu tại Anh, theo đuổi dòng nhạc điện tử electropop. Hai album đầu của cô đều đứng đầu bảng xếp hạng nước này. Love Me Like You Do là ca khúc nổi tiếng nhất của Ellie - đạt hơn 2 tỷ lượt xem trên Youtube và giúp nữ ca sĩ nhận đề cử Grammy đầu tiên. Caspar Jopling, sinh năm 1992, là doanh nhân kinh doanh tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng tại London (Anh). MV "Love Me Like You Do" của Ellie Goulding Ca khúc "Love Me Like You Do" của Ellie Goulding. Đạt Phan