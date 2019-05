Ellen DeGeneres từng bị cha dượng quấy rối tình dục

Người dẫn chương trình "Ellen Show" kể lại sự việc trong cuộc phỏng vấn với MC David Letterman.

Theo CNN, trong buổi ghi hình cho chương trình My Next Guest Needs No Introduction ngày 28/5, Ellen nói từng bị cha dượng quấy rối tình dục nhiều lần khi cô khoảng 15 tuổi. Sự việc xảy ra khi mẹ cô mắc bệnh ung thư vú. Cha dượng nhiều lần yêu cầu Ellen cho sờ ngực để kiểm tra liệu có khối u giống mẹ.

Người dẫn chương trình Ellen DeGeneres. Ảnh: AP.

Ellen không kể sự việc với mẹ vì sợ khiến bà tổn thương. "Tôi đã giấu trong nhiều năm. Sau này, tôi nói với mẹ nhưng bà ấy không tin. Mẹ tiếp tục sống với người đàn ông đó thêm 18 năm trước khi ly dị".

Người dẫn chương trình cho biết luôn trách bản thân vì không dám đứng lên chống đối hành động của cha dượng. Cô chia sẻ câu chuyện với mục đích khuyến khích các nạn nhân từng bị quấy rối lên tiếng. "Tôi rất bức xúc khi người ta nghi ngờ những nạn nhân bị quấy rối. Không ai bịa ra những câu chuyện như thế. Tôi nhắc lại sự việc vì muốn các cô gái trẻ không rơi vào hoàn cảnh tương tự", Ellen nói. Toàn bộ cuộc phỏng vấn sẽ được phát sóng trên nền tảng truyền video trực tuyến Netflix vào ngày 31/5.

Ellen Lee DeGeneres, sinh năm 1958, là một diễn viên hài, MC người Mỹ. Cô nổi tiếng với vai chính trong loạt phim hài kịch tình huống Ellen (từ năm 1994 đến năm 1998) và chủ trì chương trình truyền hình The Ellen Show từ năm 2003 cho tới nay. Ellen từng đoạt giải Oscar, Grammy và giải Primetime Emmy. Năm 2016, Ellen được chính phủ Mỹ trao tặng Huân chương Tự do Tổng thống cho những đóng góp tới nền văn hóa đại chúng nước này.

