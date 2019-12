Ed Sheeran là 'Nghệ sĩ của thập kỷ'

AnhCa sĩ Ed Sheeran nhận danh hiệu "Nghệ sĩ của thập kỷ" nhờ thành công về mặt thương mại trong làng nhạc Anh.

Official Charts Company - tổ chức điều hành các bảng xếp hạng âm nhạc uy tín nhất nước Anh - công bố danh hiệu cho Ed Sheeran hôm 11/12. Martin Talbot - giám đốc tổ chức - nhận xét Ed thống trị làng nhạc từ năm 2010 đến 2019. Giọng ca Shape Of You có 12 bản thu đứng đầu bảng xếp hạng âm nhạc Anh, hơn tất cả nghệ sĩ khác. Anh có tổng cộng 79 tuần đứng hạng một tại các bảng xếp hạng album và đĩa đơn bán chạy trong thập kỷ qua.

Nam ca sĩ Ed Sheeran. Ảnh: Instagram.

Ed Sheeran cũng có ba ca khúc trong top năm những bản hit thành công nhất nước Anh thập kỷ qua. Shape Of You là ca khúc được yêu thích nhất, đứng 14 tuần ở vị trí đĩa đơn bán chạy với tổng doanh số 4,5 triệu bản. Hai ca khúc còn lại là Thinking Out Loud (hạng ba) và Perfect (hạng năm). Tuần trước, công ty phát nhạc trực tuyến theo yêu cầu Spotify cũng công bố Ed Sheeran là nghệ sĩ được nghe nhiều nhất tại Anh và đứng thứ hai toàn cầu, sau rapper người Canada Drake.

Tháng 10, tạp chí Heat công bố Ed Sheeran là sao dưới 30 tuổi giàu nhất nước Anh với khối tài sản ròng khoảng 170 triệu bảng, tăng gần gấp đôi năm ngoái (khoảng 94 triệu bảng). Năm qua, anh chủ yếu kiếm tiền nhờ lưu diễn. Tháng 8, tour diễn Divide của anh lập kỷ lục doanh thu toàn cầu với 736 triệu USD sau khoảng một năm rưỡi.

Spae Of You - Ed Sheeran "Shape of You" - ca khúc thành công nhất của Ed Sheeran trong thập kỷ qua. Video: Youtube.

Ed Sheeran, 28 tuổi, hiện là ca sĩ, nhạc sĩ hàng đầu thế giới. Anh gia nhập làng nhạc từ năm 2004, gây chú ý với khả năng sáng tác và được nhiều nghệ sĩ tìm đến. Năm 2011, anh phát hành đĩa đơn đầu tay The A Team, lập tức nổi tiếng toàn cầu. Tính đến nay, Ed Sheeran phát hành bốn album, đều đứng đầu bảng xếp hạng hai thị trường Anh và Mỹ. Nam ca sĩ cũng giành bốn giải Grammy, hai giải VMAs và bốn giải Billboards.

Đạt Phan (theo BBC)