Năm 2017, anh đột phá với vai chính trong Call Me by Your Name, được các tờ Variety, New York Times hay Hollywood Reporter khen là “điểm sáng” của phim. Vai diễn giúp Timothée trở thành 9x đầu tiên nhận đề cử "Nam chính xuất sắc" tại Oscar. Anh liên tiếp thành công với các dự án kế tiếp như Lady Bird, Beautiful Boy - nhận đề cử Quả Cầu Vàng, BAFTA. Ảnh: Liberation.