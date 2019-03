Ca sĩ thu âm bản nhạc nổi tiếng của Trần Thiện Thanh với phần phối theo điệu jazz để mừng ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3).

Nhạc phẩm nằm trong album Trần Thiện Thanh - Một ngày ta được yêu sắp ra mắt của Đức Tuấn. Anh và nhạc sĩ Lê Thanh Tâm hòa âm lại theo âm hưởng jazz fusion - thể loại thịnh hành từ cuối thập niên 1960, là sự kết hợp giữa jazz với rock, funk, blues...

Đức Tuấn làm mới ca khúc 'Hoa trinh nữ' với jazz MV dạng lời "Hoa trinh nữ" (sáng tác: Trần Thiện Thanh).

Đức Tuấn cho biết anh tâm đắc cách cố nhạc sĩ ví von phái đẹp với loài hoa trinh nữ. Với anh, ca từ trong nhạc phẩm gần gũi, giàu tính hình tượng: "Loài hoa không hương không sắc màu/ Nhưng loài hoa biết xếp lá ngây thơ...".

Ở album mới, Đức Tuấn hát lại 11 ca khúc nổi tiếng của cố tác giả. Đức Tuấn chịu nhiều áp lực sáng tạo về bản phối, cách thể hiện so với các giọng ca đi trước. Anh đặt tiêu chí album phải tiếp cận với công chúng trẻ, nhưng không bỏ quên lớp khán giả lớn tuổi vốn yêu mến dòng nhạc Trần Thiện Thanh. Tên album Một ngày ta được yêu được trích từ lời bài hát Tình đầu tình cuối, hàm ý: Chỉ cần một ngày được yêu, đời buồn đến đâu cũng đáng sống.

Ca sĩ Đức Tuấn.

Trần Thiện Thanh sinh năm 1942. Ông thường sáng tác về tình yêu với ca từ lãng mạn, thi vị. Những sáng tác của ông được biết đến nhiều là Lâu đài tình ái, Hoa trinh nữ, Gặp nhau làm ngơ, Hàn Mặc Tử... Năm 1993, ông sang Mỹ định cư. Ông mất năm 2005 tại California vì ung thư phổi.

Đức Tuấn sinh năm 1980, từng đoạt giải nhất Tiếng hát Truyền hình TP HCM năm 2000 khi theo học Ngoại thương. Các album tiêu biểu của Đức Tuấn là Tiếng hát Trương Chi, Đức Tuấn hát tình ca Phạm Duy, Trẻ mãi, Music of the Night... Anh hát lại nhiều ca khúc của Văn Cao, Phạm Duy, Trịnh Công Sơn, tổ chức thành công liveshow nhạc kịch Music of the night (2009)... Năm 2010, anh đoạt hai giải Cống hiến ở hạng mục Ca sĩ của năm và Album của năm. Năm 2017, anh ra album nhạc Trần Lê Quỳnh - 36. Năm 2018, anh giới thiệu đĩa nhạc Phú Quang - Hà Nội và em khi thu chớm đông sang. Dịp Tết qua, anh ra mắt MV Ly rượu mừng (sáng tác: Phạm Đình Chương).

Tam Kỳ