Đức Phúc mặc váy dài 2 m bắt chước NSƯT Thành Lộc

Tuần thi mới của "Biến hóa hoàn hảo" phát sóng tối 18/6. Lần này, ca sĩ Đức Phúc tiếp tục hóa thân thành Nghệ sĩ Ưu tú Thành Lộc để hát liên khúc Tuyết tan - Tuyết rơi - Let it go. Đây là chùm ca khúc được Thành Lộc biểu diễn trên sân khấu thiếu nhi "Ngày xửa ngày xưa" qua vở An Ly và thần băng giá được nhiều em bé yêu thích.

Đức Phút hát liên khúc 'Ngày xửa ngày xưa'

Nam ca sĩ chịu nhiều áp lực khi chọn hóa thân vào diễn viên kỳ cựu. Có lúc, anh lo lắng đến mức định bỏ thi. Tuy vậy, khi lần đầu đóng vai Thành Lộc ở tập đầu cuộc thi, anh nhận nhiều lời khen, khích lệ từ mọi người. Điều này giúp Đức Phúc lấy lại sự tự tin.

"Có khi lên sân khấu, tôi không tưởng tượng nổi mình biểu diễn thế nào nhưng rốt cuộc tôi vẫn quên mình để nhập tâm trọn vẹn vào vai Thành Lộc. Trước đây tôi thường đứng im hát chứ chưa làm chủ sân khấu. Qua chương trình, nhiều người nói họ bất ngờ khi thấy tôi vừa diễn vừa hát", nam ca sĩ chia sẻ.

Để hóa thân thành bà chúa tuyết trong trích đoạn nhạc kịch dự thi, Đức Phúc sử dụng phục trang nặng 10 kg và bộ váy dài đến 2 m. Đây cũng là phục trang được Nghệ sĩ Ưu tú Thành Lộc chọn khi biểu diễn. Đức Phúc vừa hát vừa có nhiều động tác vũ đạo trên nền nhạc salsa rồi hài hước chuyển sang điệu rumba. Do phải biểu diễn và điều khiển đài từ theo lối nhạc kịch, nam ca sĩ có phần hụt hơi với bài Let it go. Quá mải mê, anh còn làm rớt cả chiếc mũ tạo hình sừng và khiến mọi người bật cười khi nói "Rụng hết cả đầu rồi".

Đức Phúc (phải) mặc trang phục 10kg để vừa hát vừa nhảy.

Giám khảo Hari Won và Trấn Thành đều chung nhận xét màn biểu diễn của Đức Phúc rất dễ thương nhưng giọng hát không giống nghệ sĩ Thành Lộc. Là người cùng tham gia vở diễn An Ly và thần băng giá với Thành Lộc, MC Đại Nghĩa chia sẻ: "Chính anh Thành Lộc cũng bị vướng víu và suất diễn nào cũng gặp sự cố với bộ quần áo nặng nề của bà chúa tuyết. Chưa kể, trong vở kịch, Thành Lộc có thể hát lip sync còn ở cuộc thi, Đức Phúc phải hát trực tiếp.

Sau khi video biểu diễn của Đức Phúc đăng trên mạng xã hội. Anh nhận được ý kiến khen chê trái chiều. Có khán giả cho rằng nam ca sĩ đã khai thác được những tố chất hài hước của bản thân cũng như bắt chước được thần thái của Thành Lộc khi biểu diễn. Nhưng cũng có người chê anh hát chưa giống, chỉ giống Thành Lộc ở hóa trang, trang phục.

Ngoài Đức Phúc, tuần này, bốn thí sinh Tố My, Thái Trinh, Quang Đại và Ánh Linh tiếp tục có màn tranh tài nhiều màu sắc. Tố My và Ánh Linh đạt điểm số cao nhất và được chọn đi thẳng vào bán kết, Đức Phúc và Thái Trinh vào vòng "Tái đấu". Ca sĩ Quang Đại nhận điểm số thấp nhất nên phải chia tay chương trình.

Tập tám chương trình phát sóng vào 21h ngày 25/6.

