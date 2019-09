Đông Nhi lần đầu diễn cùng dàn nhạc giao hưởng

Ca sĩ Đông Nhi diễn cùng dàn nhạc giao hưởng trong đêm 11 và 12/9 tại Nhà hát TP HCM và ngày 15/9 ở Nhà hát lớn Hà Nội.

Đêm nhạc giao lưu văn hóa Việt - Đài nhằm đánh dấu chặng đường 30 năm cất cánh của hãng hàng không EVA Air và hơn 50 năm thành lập công ty Evergreen Việt Nam. Là đại sứ hình ảnh của EVA Air Việt Nam, Đông Nhi sẽ đem đến loạt hit Xin anh đừng, Trách ai bây giờ và Xin lỗi anh quá phiền... Những ngày qua, cô tập trung tập luyện cùng dàn nhạc. "Đây là lần đầu tiên tôi biểu diễn cùng dàn nhạc giao hưởng nên vừa hào hứng, vừa lo lắng", Đông Nhi nói.

Đông Nhi tập duyệt cùng dàn nhạc để góp mặt trong đêm nhạc ở TP HCM và Hà Nội.

Ban tổ chức cho biết dàn nhạc giao hưởng Evergreen lần đầu đến Việt Nam, đảm nhận phần dàn dựng, biên soạn các tiết mục. Khán giả có dịp thưởng thức nhiều nhạc phẩm kinh điển như Bản giao hưởng số 9 của Dvorak, ca khúc Ánh trăng nói hộ lòng tôi (Đài Loan), Trống cơm (dân ca Việt Nam), My heart will go on - nhạc phim Titanic...

Đêm nhạc còn có sự góp mặt của nghệ sĩ Richard Lin, từng đoạt giải nhất cuộc thi Đàn vĩ cầm Quốc tế lần thứ 10 tại Indianapoli. "Êkip chuẩn bị chu đáo và đầu tư nghiêm túc nhằm đem đến cho khán thính giả những khoảnh khắc đáng nhớ. Qua đó, EVA Air và công ty Evergreen Việt Nam hy vọng góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa âm nhạc giữa Đài Loan và Việt Nam", đại diện ban tổ chức nói.

Dàn nhạc giao hưởng Evergreen lần đầu diễn tại Việt Nam trong đêm nhạc giao lưu văn hóa Việt - Đài.

Hãng hàng không EVA Air và công ty Evergreen hoạt động tại Việt Nam từ nhiều năm trước, trực thuộc tập đoàn Evergreen, do chủ tịch Y.F Chang sáng lập năm 1968. Năm 2002, dàn nhạc giao hưởng Evergreen ra đời, liên kết với quỹ Y.F Chang với hy vọng mang đến sức mạnh tinh thần cho người nghe thông qua những giai điệu đẹp.

EVA Air chuyên cung cấp dịch vụ bay giữa Việt Nam - Đài Loan và thế giới. Ngoài đường bay tại TP HCM và Hà Nội, từ ngày 21/12, hãng sẽ khai thác thêm đường bay Đài Bắc - Đà Nẵng nhằm gia tặng sự thuận tiện và giúp hành khách tận hưởng được dịch vụ 5 sao do Skytrax bình chọn.

EVA Air - hãng hàng không 5 sao do Skytrax bình chọn.

Vạn Phát