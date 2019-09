Đồng nghiệp dọa kiện Goo Hye Sun

Diễn viên Hàn Quốc Oh Yeon Seo muốn kiện vì bị Goo Hye Sun ám chỉ "vụng trộm" với Ahn Jae Hyun - chồng Hye Sun.

Ngày 4/9, trên trang cá nhân, Goo Hye Sun viết hôn nhân giữa cô và Ahn Jae Hyun tan vỡ vì Jae Hyun ngoại tình với một nữ diễn viên đóng chung phim mới với anh. Hye Sun tiết lộ từng nhìn thấy ảnh Ahn Jae Hyun và diễn viên này mặc đồ ngủ nằm trong khách sạn.

Oh Yeon Seo (trái) và Goo Hye Sun. Ảnh: Newsen.

Sau chia sẻ của Hye Sun, Oh Yeon Seo trở thành đề tài bàn tán của nhiều khán giả Hàn vì cô đang đóng People with Flaws cùng tài tử. Trên trang cá nhân của Oh Yeon Seo, nhiều người chửi mắng, nhục mạ, gọi cô là "kẻ cướp chồng".

Qua công ty quản lý, Oh Yeon Seo cho biết không liên quan chuyện hôn nhân của Goo Hye Sun - Ahn Jae Hyun. Cô sẽ kiện Hye Sun vì làm tổn hại danh dự. Oh Yeon Seo sinh năm 1987, từng đóng Hoa du ký, Quý ông trở lại... Ahn Jae Hyun cũng thông qua công ty quản lý để phủ nhận ngoại tình: "Sau khi kết hôn, tôi chưa từng vào khách sạn cùng người đàn bà khác. Tôi không hề có ảnh như Goo Hye Sun nói".

Goo Hye Sun và Ahn Jae Hyun. Ảnh: Dispatch.

Ngày 4/9, trang Dispatch đăng một số đoạn tin nhắn giữa Ahn Jae Hyun và Goo Hye Sun, cho rằng nguyên nhân ly hôn từ cả hai phía. Đôi diễn viên thường cãi nhau vì hiểu lầm, xung đột trong cuộc sống. Ahn Jae Hyun muốn sớm chia tay còn Hye Sun không đồng ý ly hôn. Hôm 3/9, luật sư của Goo Hye Sun nói nữ diễn viên ngừng hoạt động giải trí để hoàn thành chương trình đại học.

Từ cuối tháng 8, Goo Hye Sun liên tục đăng và xóa các bài viết trên trang cá nhân về mâu thuẫn với Ahn Jae Hyun. Hôm qua, cô đăng danh sách 11 điều Ahn Jae Hyun phải tuân thủ sau khi kết hôn, trong đó có các quy định như: "Không được nổi cáu, làm tổn thương người khác", "quần áo phải để đúng nơi quy định", "để quần áo bẩn vào phòng giặt", "dọn dẹp khu vệ sinh cho mèo một tuần một lần", "nói năng cẩn trọng, đặc biệt những gì nói về người khác"...

Goo Hye Sun và Lee Min Ho trong Vườn sao băng Goo Hye Sun trong phim "Vườn sao băng". Video: KBS.

Từ chỗ được nhiều người đồng cảm, bênh vực, Goo Hye Sun bị không ít khán giả quay lưng vì liên tục tiết lộ đời tư, chỉ trích Ahn Jae Hyun ngoại tình nhưng không có chứng cứ. Trên các diễn đàn, một số người bình luận Ahn Jae Hyun "đáng thương" vì bị vợ coi như đứa trẻ.

Như Anh