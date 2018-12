Đời thăng trầm của các tài tử vang bóng Hàn Quốc thập niên 1990

Cha In Pyo sinh năm 1967, gia nhập làng giải trí năm 20 tuổi. Theo Daum, In Pyo toát lên khí chất ngôi sao qua hàng lông mày rậm, đôi mắt đa tình và dáng mũi cao thẳng. Khuôn mặt góc cạnh, nam tính của anh phù hợp với hình tượng nhân vật mạnh mẽ, quyết đoán trong phim "Tình anh trao em", "Anh và em", "Ước mơ vươn tới một ngôi sao", "Ông trùm", "Pháo hoa"... Suốt 30 năm qua, Cha In Pyo chưa từng dính scandal. Anh kết hôn với diễn viên Shin Ae Ra hồi năm 1995, có một con trai và hai con gái nuôi. Vợ chồng anh được yêu mến nhờ tình yêu son sắt, nghĩa cử cao đẹp dành cho những mảnh đời bất hạnh và đỡ đầu hàng trăm trẻ mồ côi.