DJ Diplo lần đầu tới Hà Nội biểu diễn

DJ, nhà sản xuất nổi tiếng thế giới sẽ biểu diễn trong sự kiện 'Roadtrip to 1900 #40' vào thứ Bảy, ngày 11/5.

Đây là club show duy nhất của Diplo trong tour diễn châu Á lần này bên cạnh đại nhạc hội hoành tráng EDC Nhật Bản.

Góp mặt trong "Roadtrip #40" cùng Diplo là các đại diện DJ hàng đầu Việt Nam gồm Dustee, NgoKien, Get Looze, Kodeine. Sự kiện không chỉ được đầu tư về nội dung nghệ thuật mà còn được nâng cấp về hệ thống kỹ thuật và hiệu ứng. 1900 đã thay thế hoàn toàn hệ thống âm thanh Funktion One bằng L-Acoustics hàng đầu thế giới, dòng Arcs II mới nhất hiện nay và lần đầu tiên được sử dụng trong một club trên thế giới.

Diplo là một DJ, nhà sản xuất tài năng.

Thêm vào đó, hệ thống ánh sáng và laser của 1900 cũng được nâng cấp bằng các mẫu đèn và laser nhập khẩu từ Đức và Italy. Hệ thống khí CO2, pháo giấy, khói lửa cũng được tự động hóa hoàn toàn. Tất cả sẽ cộng hưởng tạo nên một đêm nhạc "cháy bỏng" dành cho khán giả đến tham dự vào thứ Bảy, ngày 11/5.

Diplo là ngôi sao sáng trong giới nhạc điện tử thế giới và là một trong những DJ, nhà sản xuất nhạc điện tử thành công nhất hiện nay. Anh bắt đầu sự nghiệp âm nhạc từ năm 1997, đến nay, ở tuổi 40, anh nhận 9 đề cử giải Grammy và chiến thẳng 3 giải. Ngoài sự nghiệp solo, Diplo còn là thành viên của các nhóm nhạc đình đám như Major Lazer (với JillionairevàWalshy Fire), Jack U (với Skrillex), LSD (với Sia và Labrinth), Silk City (Mark Ronson).

Diplo (ngoài cùng, bên phải) sẽ là khách mời trong sự kiện Roadtrip đặc biệt.

Diplo sở hữu kỹ năng mixing điêu luyện cùng phong cách biểu diễn đa dạng và linh hoạt tất cả dòng nhạc từ House, Bass, Dubstep, Trap... Vì vậy, anh luôn là DJ tiêu điểm (headlier) của các lễ hội âm nhạc điện tử hàng đầu thế giới như Ultra Music Festival, EDC, Hard Events...

Diplo còn là nhà sản xuất rất được những cái tên hạng A trong ngành âm nhạc yêu thích như Madonna, Beyonce, The Weeknd, Snoop Dogg... Khả năng sáng tạo của Diplo là không giới hạn, được thể hiện qua danh sách dài các bản hit phá nhiều kỷ lục, đạt hàng tỷ view trên Youtube hay hàng tỷ lượt stream trên Spotify như Where Are U Now, Revolution, Dirty Vibe, Lean On, Electricity...

Diplo sẽ mang đến sự náo nhiệt, sôi động cho khán giả trong buổi biểu diễn sắp tới.

Roadtrip to 1900 là chuỗi sự kiện âm nhạc điện tử có quy mô và chất lượng. Sự kiện được tổ chức đến nay đã qua 40 kỳ với dàn DJ quốc tế nổi tiếng như Mark Knight, Zomboy, Jauz, Tchami, San Holo, What So Not, Sikdope, Malaa... với nhiều thể loại âm nhạc đa dạng như Disco, House, Trap, Dubstep. Roadtrip to 1900 hiện là điểm hẹn âm nhạc yêu thích của các bạn trẻ Việt - nơi cập nhật những xu hướng âm nhạc thịnh hành nhất trên thế giới cũng như trải nghiệm những phần trình diễn chất lượng từ các nghệ sĩ uy tín.

Club 1900 Hà Nội vừa được xếp hạng đứng thứ 68 trên bảng xếp hạng danh giá Top 100 Club của tạp chí nhạc điện tử hàng đầu thế giới DJ Mag. Đây cũng là thứ hạng cao nhất mà một club tại Việt Nam từng đạt được trên bảng xếp hạng này.

Hải My