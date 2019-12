Trong đêm nhạc Spark live concert: So Hyang in Vietnam tại sân khấu Lan Anh (TP HCM), So Hyang thể hiện You raise me up, Lean on me. Hai ca khúc này giúp cô ghi dấu tại thị trường âm nhạc thế giới và chiến thắng trong I am a singer (năm 2012) - cuộc thi dành cho các ca sĩ chuyên nghiệp tại Hàn.

Lean on me gắn liền ca sĩ, nhạc sĩ huyền thoại Mỹ - Bill Withers, từng đứng thứ bảy trên bảng xếp hạng Billboard năm 1972 và vào top "500 bài hát hay nhất mọi thời" của tạp chí Rolling Stone. You raise me up nổi tiếng toàn cầu nhờ giọng ca Josh Groban (Mỹ) và ban nhạc Westlife. So Hyang cho biết phải nỗ lực luyện phát âm, biến tấu và nhấn nhá ở những nốt cao khi hát lại hai ca khúc nổi tiếng.