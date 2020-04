Diễn viên 'Star Wars' mất vì Covid-19

Andrew Jack - diễn viên Anh từng tham gia ba phần "Star Wars" - mất ở tuổi 76 sau khi nhiễm nCoV.

Theo CNN, ông qua đời ngày 31/3 ở một bệnh viện tại Surrey (Anh), hai ngày sau khi dương tính với nCoV. Trước đó, nghệ sĩ sống trong một ngôi nhà nổi ở sông Thames cùng vợ - Gabrielle Rogers. Lúc ông mất, bà đang phải cách ly ở Australia, sau khi bay vào nước này từ New Zealand.

Andrew Jack trong "Star Wars: The Force Awakens". Ảnh: Disney.

Andrew Jack sinh năm 1944, hóa thân tướng Ematt trong Star Wars: The Force Awakens và Star Wars: The Last Jedi. Trong Solo: A Star Wars Story, ông lồng tiếng nhân vật Moloch. Ngoài ra, ông là huấn luyện viên về giọng nói ở nhiều tác phẩm. Trong series nổi tiếng The Lord of the Rings, Jack cùng hai cộng sự sáng tạo ra chất giọng của những người sống trong thế giới giả tưởng Middle-Earth, sau đó dạy cho các diễn viên.

Một số phim khác Jack hướng dẫn giọng nói là Chaplin, Restoration, Tomorrow Never Dies, Die Another Day, Troy và Sherlock Holmes. Trước lúc mất, ông đang tham gia dự án The Batman (có Robert Pattinson đóng chính).

Covid-19 lan rộng ở nhiều nước Âu Mỹ gần đây, cướp đi sinh mạng của một số nghệ sĩ gạo cội. Trước Andrew Jack, ca sĩ nhạc đồng quê Joe Diffie, rocker Alan Merrill, nhà soạn kịch Terrence McNally (Mỹ), "vua hài" Shimura Ken (Nhật) cũng mất do nhiễm nCoV.

Ân Nguyễn