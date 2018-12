Diễn viên Nguyễn Hoàng chuẩn bị ghép hộp sọ

Nguyễn Hoàng khóc khi nghĩ đến cảnh mất nhà / Nguyễn Hoàng - diễn viên lận đận với nghề

Năm tháng sau khi hồi phục từ ca phẫu thuật não, tình trạng sức khỏe của diễn viên Nguyễn Hoàng có nhiều tiến triển. Nhờ tích cực châm cứu, bấm huyệt và tập vật lý trị liệu, nam diễn viên có thể cử động linh hoạt chân phải, tay phải. Theo nhóm điều trị cho anh, nửa thân bên trái bị liệt đã phục hồi khoảng 30%.

Hiện Nguyễn Hoàng vẫn chưa thể nói được, mọi nhu cầu, trạng thái cảm xúc đều được anh thể hiện qua ánh mắt và dùng tay phải ra hiệu. Từ khi xuất viện về nhà, anh chỉ cười những khi chơi cùng con trai. Gia đình cho biết Nguyễn Hoàng dễ xúc động, anh thường khóc mỗi khi bạn bè nhắc đến người bố đã khuất. Mới đây, nam diễn viên từng giàn giụa nước mắt, bỏ ăn khi nghĩ rằng nhân viên ngân hàng đến tịch thu nhà để xiết khoản nợ ngân hàng 300 triệu đồng anh vay hộ chị gái.

Nguyễn Hoàng (áo trắng) được các nhóm hỗ trợ tập vật lý trị liệu miễn phí.

Thấy sức khỏe chồng có tiến triển tốt, chị Trúc - vợ nam diễn viên - bàn bạc cùng gia đình đưa anh trở lại bệnh viện để ghép vỏ hộp sọ. Trong ca phẫu thuật não điều trị tai biến cuối năm 2015, một mảnh hộp sọ của Nguyễn Hoàng được bác sĩ tách riêng và gửi nuôi tại bệnh viện Phạm Ngọc Thạch (TP HCM). Theo các bác sĩ, mục đích của việc này nhằm tạo không gian cho não phát triển sau khi chịu tổn thương vì tai biến.

Anh Trung, bạn thân Nguyễn Hoàng cho biết gia đình đã được các bác sĩ của bệnh viện Nhân dân 115 đồng ý thực hiện việc ghép hộp sọ cho nam diễn viên. "Bác sĩ nói sức khỏe Hoàng tiến triển tốt. Qua dịp nghỉ lễ, đầu tháng 5, Hoàng sẽ được thực hiện ghép hộp sọ", anh Trung nói.

Để có tiền đưa chồng đi tái khám và điều trị lâu dài, vợ nam diễn viên mở quán cà phê.

Từ giữa tháng 4, gia đình Nguyễn Hoàng hối thúc vợ đưa anh về quê Long An trị bệnh. Muốn chồng được điều trị với bác sĩ giỏi và các phương pháp tân tiến, chị Trúc quyết định giữ chồng ở lại TP HCM. Chị trích một ít trong số tiền các mạnh thường quân ủng hộ Nguyễn Hoàng để mở quán cà phê, cơm trưa văn phòng. Căn hộ chung cư được cho thuê, cả gia đình chuyển sang sinh sống tại tầng hai của quán, tầng một dùng để buôn bán.

"Từ khi chuyển sang đây, anh Hoàng vui hơn vì hôm nào sức khỏe tốt, anh được xuống nhà giao lưu với bạn bè, khán giả và khách hàng. Chưa nói được nhưng mọi người nói gì anh Hoàng đều hiểu hết", chị Trúc cho biết.

Nhiều khán giả nghe tin vợ Nguyễn Hoàng mở quán cà phê mang tên anh đã kéo bạn bè đến ủng hộ. Chị Xuân, một khán giả nhà ở quận 10, TP HCM chia sẻ chị đến quán ủng hộ cho vợ Nguyễn Hoàng chứ không có ý tò mò muốn gặp nam diễn viên. "Không phải là bà con ruột thịt nhưng khi đọc báo, tôi thấy xót xa cho Nguyễn Hoàng. So với hình ảnh đẹp trai, phong độ trước đây, giờ anh ấy tiều tụy quá", chị Xuân nói.

Nguyễn Hoàng (trái) giao lưu cùng bạn bè tại quán cà phê của vợ.

Công việc chăm sóc Nguyễn Hoàng đỡ vất vả hơn nên chị Trúc có thời gian chăm lo cho quán. Hỗ trợ chị còn có nhân viên và một vài người bạn thân. Trong tuần, nam diễn viên được ba nhóm bấm huyệt, châm cứu tình nguyện điều trị cho anh. Mỗi nhóm gồm ba đến năm người, phối hợp massage, châm cứu, tập vật lý trị liệu để thúc đẩy nhanh quá trình hồi phục.

* Nguyễn Hoàng được tập vật lý trị liệu tại nhà

Nguyễn Hoàng được tập vật lý trị liệu tại nhà

Diễn viên Nguyễn Hoàng nhập viện cấp cứu do tai biến mạch máu não vào cuối tháng 10/2015. Một tuần sau khi hồi tỉnh từ ca mổ tai biến mạch máu não, nam diễn viên được gia đình chuyển từ khoa Ngoại thần kinh Bệnh viện 115 qua khoa Thần kinh - Sọ não ở Bệnh viện điều dưỡng và phục hồi chức năng TP HCM. Tại đây, anh được tập vật lý trị liệu để hồi phục vận động cơ thể và các phản ứng tâm, sinh lý. Chiều 15/1, nam diễn viên được bác sĩ cho về nhà để tự tập với sự giúp đỡ của y tá và người thân.

Diễn viên Nguyễn Hoàng sinh năm 1967, quê ở Tân An, Long An. Anh từng là phóng viên thể thao của báo Long An trước khi theo nghiệp diễn xuất năm 1991. Anh tham gia đóng cả vai phản diện lẫn chính diện, trong đó một số vai gây ấn tượng như bác sĩ Tâm (Vũ điệu tử thần), Hùng (Nợ đời), Phước (Trái đắng), công tử Albert Tú (Đất và lửa), đại úy tình báo Nguyễn Mạnh Cường (Bông hồng trà).

>> Xem thêm:

Nguyễn Hoàng khóc khi nghĩ đến cảnh mất nhà

Nguyễn Hoàng nguy kịch vì tai biến

Nguyễn Hoàng - diễn viên lận đận với nghề

Châu Mỹ