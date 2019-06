Diễn viên 'Hall Pass' tìm được chồng qua Tinder

Carly Craig và nhà sản xuất phim Zachary Reiter trở thành vợ chồng sau gần ba năm quen qua ứng dụng hẹn hò trực tuyến.

Ngày 23/6, cặp sao tổ chức đám cưới tại trang trại Cielo thành phố Malibu, bang California (Mỹ). Carly nói trên People: "Đám cưới được tổ chức đơn giản và riêng tư. Tôi rất háo hức để bắt đầu cuộc sống chung với Zachary. Cảm ơn Tinder đã tài trợ cho mối tình này".

Nhà sản xuất phim Zachary Reiter và diễn viên Carly Craig. Ảnh: Extratv.

Năm 2016, Carly Craig tham gia series phim hài Sideswiped, có chủ đề về các cô gái muốn tìm bạn trai qua các ứng dụng trực tuyến. Nữ diễn viên thử dùng ứng dụng Tinder để chuẩn bị cho vai diễn. Cô quen Zachary và nhanh chóng thành đôi. Tháng 5/2018, hai người đính ước sau khi Zachary cầu hôn tại bãi biển Hawaii (Mỹ).

Carly Craig là diễn viên, người mẫu nổi tiếng tại Mỹ. Các bộ phim đáng chú ý của cô gồm The Three Stooges, Paranormal Movie, Hall Pass, Dumb and Dumber To... Năm 2011, Carly từng lọt vào danh sách 100 phụ nữ quyến rũ nhất của tạp chí Maxim. Zachary Reiter được biết đến với vai trò sản xuất cho các series hình sự như CSI, 9-1-1 hay Notorius.

Hậu trường Carly Craig chụp ảnh cho tạp chí Maxim Hậu trường Carly Craig chụp ảnh cho tạp chí Maxim.

Đạt Phan (theo People)