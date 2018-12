Diễn viên 'Điệp viên 007' đến Việt Nam tham gia phim của Victor Vũ

Trong dự án "Lôi Báo", Vincent Wang (trái) giữ vai trò đạo diễn hành động. Đây là lần đầu tiên đến Việt Nam thực hiện phim ảnh của diễn viên đóng thế nổi tiếng qua các bom tấn "Doctor Strange", "Captain America: The First Avenger", "The Bourne Ultimatum" và "Skyfall". Trước đó, anh được biết đến với các vai phi công MiG trong tập phim "Tomorrow Never Dies" và vệ binh ở Tử cấm thành trong "Shanghai Knights".