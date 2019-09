Ảnh cưới của diễn viên Diễm My cách đây 25 năm. Con gái lớn của nữ diễn viên - Thùy My - đang học ở Mỹ về ngành truyền thông. Con gái thứ hai - Quế My - là sinh viên năm nhất, học về lĩnh vực sản xuất phim ảnh.