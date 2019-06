Diễm My 9x và bạn trai Việt kiều du lịch Ba Lan

Nhân chuyến quảng bá phim Việt ở châu Âu, diễn viên và anh Vinh Nguyễn dành nhiều thời gian thăm thú cảnh đẹp nơi đây.

Diễm My 9x: 'Bạn trai tôi từng hoang mang khi bị gán là đại gia' / Diễm My 9x: 'Mẹ mất mà tôi chưa kịp báo hiếu nhiều hơn'

Trên trang cá nhân ngày 21/6, Diễm My chia sẻ khoảnh khắc bên người yêu cùng dòng chú thích: "Mới kiếm được anh Ba Lan trông giống Việt Nam quá". Diễn viên cũng khoe nhiều ảnh đẹp do bạn trai chụp.

Diễm My 9x đang tham gia Tuần lễ phim Việt Nam, diễn ra tại thủ đô Warszawa và thành phố Krakow từ ngày 17/6 cùng các đại diện của Cục Điện ảnh Việt Nam. Thời gian còn lại, cô và bạn trai tham quan cảnh đẹp ở Ba Lan như khu phố cổ Warszawa, lâu đài Wawel, mỏ muối Wieliczka (được Unesco công nhận là di sản thế giới)... Cả hai cũng thăm bảo tàng, phòng triển lãm để thưởng thức tác phẩm điêu khắc, hội họa về tôn giáo. Họ dự định về Việt Nam vào cuối tháng 6.

Diễm My 9X và bạn trai trong chuyến đi Ba Lan.

Diễm My chia sẻ chuyến đi xa mang đến cho cô nhiều niềm vui, nhất là khi có bạn trai đồng hành. Vinh Nguyễn đã ở bên cạnh và động viên cô trong hai tháng qua, khi mẹ Diễm My qua đời. Anh cùng cô tham gia các chuyến từ thiện, khuyến khích bạn gái nghỉ ngơi.

Diễm My lần đầu công khai bạn trai vào tháng 3/2018. Họ từng có khoảng thời gian chia tay do mâu thuẫn, hiểu lầm. Đầu năm nay, cả hai tái hợp.

Diễn viên đi dạo trên đường phố Ba Lan.

Diễm My 9x tên đầy đủ là Vũ Phạm Diễm My, sinh năm 1990. Nghệ danh "9x" được cô dùng để phân biệt với diễn viên gạo cội Diễm My. Cô đóng phim từ lúc 5 tuổi. Cô nổi tiếng với các phim điện ảnh Gái già lắm chiêu phần 1 (2016), Chạy đi rồi tính (2016), Cô Ba Sài Gòn (2017)... Bạn trai Diễm My từng học tại bang Victoria, Australia. Gần đây, anh trở về Việt Nam và mở công ty chuyên sản xuất cà phê.

Diễm My 9X: Có tháng tôi chi tiêu 100 triệu Diễm My 9x chia sẻ về cuộc sống và thói quen chi tiêu.

An An