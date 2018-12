Diễn viên 'X-Men' kết hôn đồng tính

Jared Leto, Ellen Page là 'Sao ăn chay gợi cảm nhất' 2014 / Nữ diễn viên ‘Juno’ thừa nhận là lesbian

Trên Instagram, Ellen Page đăng ảnh cô và Emma Portner cùng đeo nhẫn cưới và viết: "Thật không thể tin tôi được gọi người phụ nữ tuyệt vời này là vợ".

Emma Portner cũng thổ lộ tình cảm trên trang cá nhân: "Tôi đã được gọi cô gái ấy là vợ. Ellen Page, tôi yêu em!".

Ellen Page (phải) và bạn đời Emma Portner.

Diễn viên 30 tuổi và bạn gái vũ công chưa bao giờ chia sẻ về mối quan hệ của họ nhưng từng bị bắt gặp nắm tay, hôn nhau vào mùa hè năm 2017. Họ quen nhau trên Instagram. Khi Emma Portner đăng video của Sylvan Esso, nhóm này chia sẻ lại và Ellen Page xem được, cô nhanh chóng liên lạc với vũ công và làm quen. Trước Emma Portner, diễn viên phim X-Men: Days of Future Past từng hẹn hò người đẹp Samantha Thomas từ năm 2015 tới đầu năm 2017.

Vào Valentine năm 2014, Ellen Page công khai cô đồng tính. Trong cuộc phỏng vấn trên The Hollywood Reporter năm 2014, Ellen Page nói cô vô cùng hạnh phúc sau khi tiết lộ về giới tính của mình. "Tôi rất biết ơn với những cảm xúc mình có lúc này, khác hẳn với khi khép kín bản thân. Sống như vậy như là thuốc độc. Tôi ước không ai phải sống cuộc đời như vậy", cô chia sẻ.

Ellen Page là diễn viên người Canada. Diễn viên sinh năm 1987 từng tham gia nhiều tác phẩm nổi tiếng như X-Men: Days of Future Past, Inception, Juno... Theo The Cut, Emma Portner là vũ công người Canada, học múa từ năm ba tuổi. Emma Portner có công ty chuyên về múa hoạt động ở New York. Cô cũng dạy học tại Trung tâm múa Broadway. Emma Porter từng hợp tác với Justin Bieber nhiều năm.

