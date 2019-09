Demi Moore kể chuyện bị cưỡng hiếp

Minh tinh Demi Moore cho biết năm cô 15 tuổi, mẹ ruột nhận 500 USD từ một người và để hắn hiếp dâm cô.

Ngày 23/9, Demi Moore nói trên chương trình Good Morning America: "Tôi không nghĩ đó là một vụ mua bán dâm. Nhưng sự thật mẹ đã cho phép hắn vào nhà và khiến tôi gặp nguy hiểm".

Demi Moore ở tuổi 56. Ảnh: NY Times.

Nữ diễn viên 56 tuổi mới phát hành cuốn tự truyện Inside Out kể về các góc khuất cuộc đời. Demi cho biết cha phát hiện mẹ ngoại tình và cô không phải con ruột của ông. Sau đó, cha cô bỏ đi để lại hai mẹ con. Mẹ cô nghiện rượu, thường dẫn Demi đến các quán bar địa phương lúc cô ở tuổi thiếu niên. Cô cho biết thủ phạm hiếp dâm quen mẹ cô tại quán rượu.

Demi khi đó bỏ nhà tới Hollywood tìm cơ hội đổi đời. "Tôi ra đi khi không có tiền hay kinh nghiệm diễn xuất. Tôi chỉ biết bản thân không còn gì để mất", cô viết trong tự truyện.

Demi Moore và chồng cũ Ashton Kutcher (41 tuổi). Ảnh: Reuters.

Inside Out cũng tiết lộ đời sống hôn nhân của Demi. Đầu tháng 9, Demi nói với NY Times từng bị sảy thai sáu tháng với chồng cũ - diễn viên Ashton Kutcher. Việc này khiến nữ diễn viên luôn tự trách bản thân và tìm đến rượu, kéo sự nghiệp đi xuống. Cô cùng từng chiều chồng, đồng ý tham gia quan hệ tình dục tập thể. Sau đó, Ashton dùng đó làm lý do bao biện cho việc ngoại tình của anh. Nữ diễn viên cũng chia sẻ về các cuộc hôn nhân với rocker Freddy Moore, tài tử Bruce Willis và giai đoạn đấu tranh với chứng nghiện ngập.

Demi Moore sinh ngày 11/11/1962, từng là một trong những diễn viên nữ hàng đầu Hollywood với Ghost (1990), A Few Good Men (1992), Indecent Proposal (1993), Disclosure (1994) và The Hunchback of Notre Dame (1996). Cô từng vào danh sách sao đẹp nhất thế giới của các tạp chí như People, Shape.

Minh tinh trải qua ba cuộc hôn nhân thất bại, trong đó đáng chú ý nhất là với người chồng kém 16 tuổi - Ashton Kutcher từ năm 2005 đến 2013. Demi có ba con gái, cùng với chồng thứ hai Bruce Willis. Cuộc sống riêng tư nhiều vấn đề cũng khiến Demi Moore không còn chú tâm cho sự nghiệp và đánh mất vị trí tại Hollywood.

Thay đổi gương mặt Demi Moore theo thời gian Thay đổi nhan sắc Demi Moore theo thời gian. Video: Youtube.

Đạt Phan (theo Pagesix)