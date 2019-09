Demi Moore chụp ảnh khỏa thân cho bìa một tạp chí ở tuổi 56, sau ba gần ba thập niên.

Bộ ảnh của minh tinh trên Harper's Bazaar vào ngày 12/9 khiến báo giới Âu Mỹ quan tâm. People, The Inquisitr khen ngợi hình thể sao nữ ở tuổi ngoài 50. Moore chỉ đội nón khổng lồ màu hồng, đeo vòng tay kim cương và mỉm cười bên bể bơi. Lần gần nhất cô khỏa thân trên bìa tạp chí là năm 1991, với Vanity Fair, khi đang mang thai con thứ hai.

Demi Moore trên bìa tạp chí. Ảnh: Harper's Bazaar.

Bức ảnh mang thông điệp "Demi Moore phơi bày tất cả", phù hợp nội dung tập hồi ký Inside Out của cô, dự kiến phát hành cuối tháng 9. Trong sách, cô kể lại cuộc đời nhiều thăng trầm của mình, có người bố bỏ rơi gia đình khi cô mới ba tháng. Mẹ cô kết hôn với một nhân viên quảng cáo thường đổi công việc, khiến cô phải di chuyển nhiều nơi dọc nước Mỹ khi còn bé.

Ở tuổi 17, Moore kết hôn ca sĩ Freddy Moore, lớn hơn cô 12 tuổi. Năm 1987, cô kết hôn với tài tử Bruce Willis, có ba con gái. Khi mang thai con thứ hai, người đẹp chụp bức ảnh khỏa thân gây tranh cãi trên Vanity Fair, ở lằn ranh của biểu tượng tự do và phô bày cơ thể quá trớn. Sau đó, chuyện tình của cô với tài tử kém 15 tuổi Ashton Kutcher khiến dư luận bàn tán. Họ kết hôn vào năm 2005, ly thân năm 2011 và ly dị năm 2013 sau cuộc chiến pháp lý về tiền trợ cấp.

Demi Moore (phải) và Ashton Kutcher năm 2010. Ảnh: AFP.

Chắp bút về chính mình, Moore sẽ nêu một số tình tiết chưa được biết đến trong sự nghiệp ở Hollywood, những cuộc hôn nhân của cô, việc sảy thai với Kutcher, dùng chất kích thích khiến gia đình rạn nứt (cai nghiện vào năm 2012). "Việc để công chúng thấy cách tôi nhìn bản thân rất thú vị. Nhưng tôi cũng cảm thấy rất dễ bị tổn thương. Không có lá chắn nào cho nhân vật", cô nói trên New York Times.

Demi Moore sinh ngày 11/11/1962, từng là một trong những diễn viên nữ hàng đầu Hollywood với Ghost (1990), A Few Good Men (1992), Indecent Proposal (1993), Disclosure (1994) và The Hunchback of Notre Dame (1996). Cô từng vào danh sách đẹp nhất thế giới của các tạp chí như People, Shape.

Trailer phim "Ghost" Demi Moore trong "Ghost".

Ân Nguyễn