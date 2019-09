Demi Lovato có bạn trai mới

MỹCa sĩ Demi Lovato hẹn hò ngôi sao truyền hình Mike Johnson sau hơn hai tháng ngỏ ý muốn ăn tối với anh trên mạng xã hội.

Theo Hollywood Life, cặp sao đi ăn tối tại nhà hàng LaScala, khu Beverly Hills (Mỹ) hôm 13/9. Nguồn tin cho biết hai người cười nói suốt hai tiếng đồng hồ và có vẻ đây không phải lần đầu họ hẹn hò. Sau khi dùng bữa tối, Demi cùng bạn trai ra ngoài bằng lối cửa sau.

Nữ ca sĩ Demi Lovato và bạn trai mới MIke Johnson. Ảnh: Hollywood Life.

Tin đồn Demi hẹn hò Mike xuất hiện từ tháng 7, khi ca sĩ viết trên Instagram sẵn sàng đi ăn tối với anh. Lúc đó, Mike đang tham gia chương trình truyền hình hẹn hò thực tế Bachelorette và bị bạn gái Hannah Brown bỏ. Sau tập phim, Mike cho biết hứng thú với lời đề nghị của Demi. "Cô ấy rất gợi cảm. Tôi không biết về tính cách của Demi nhưng mong có ngày được nói chuyện với cô ấy", Mike nói với Hollywood Life hồi tháng 7. Thời gian qua, hai người thường xuyên bình luận trên các bài viết Instagram của nhau. Mike ủng hộ Demi trong các bài viết ca ngợi vẻ đẹp tự nhiên của phụ nữ.

Demi Lovato sinh năm 1992 ở Mỹ. Cô nổi tiếng qua bộ phim ca nhạc Camp Rock do Disney sản xuất. Một số bản hit của cô là Don't Forget (2007), Here We Go Again (2009), Demi (2013), Tell Me You Love Me (2017), Sober (2018)... Trước Demi, một số ngôi sao Hollywood khác như siêu mẫu Gigi Hadid cũng hẹn hò với các chàng trai xuất thân từ chương trình truyền hình hẹn hò thực tế Bachelorette.