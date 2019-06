Đế chế giải trí Hàn Quốc lao đao vì bê bối ma túy, mại dâm

30 nghìn người Hàn Quốc kêu gọi chính phủ chấm dứt hoạt động của toàn bộ nghệ sĩ trực thuộc YG Entertainment.

Công ty giải trí YG của Hàn Quốc bị điều tra trốn thuế / Seungri: Ca sĩ thần tượng trở thành 'kẻ rác rưởi' trong mắt người Hàn

Chương trình News 9 của đài KBS tối 18/6 cho biết dư luận Hàn Quốc bức xúc với công ty giải trí YG vì loạt scandal liên quan chất cấm, môi giới mại dâm, mua dâm. Nhiều người kêu gọi không sử dụng dịch vụ của công ty này, tẩy chay ca sĩ trực thuộc. Tuần trước, một khán giả đăng thư thỉnh cầu lên trang web của phủ Tổng thống (Nhà Xanh), yêu cầu điều tra YG, ngừng hoạt động của toàn bộ nghệ sĩ. Khoảng 30 nghìn người ủng hộ đơn thỉnh cầu.

Yang Hyun Suk - người thành lập YG, lèo lái công ty thành đế chế giải trí. Ảnh: Osen.

Ngoài ra, do vấp phải nhiều tai tiếng, không ít thương hiệu có ý định chấm dứt hợp đồng với nghệ sĩ của YG. Một số diễn viên đang tìm công ty khác để đầu quân. Trong nửa năm qua, giá cổ phiếu của YG liên tục lao dốc, giảm gần 50%.

Từ đầu năm, lãnh đạo của YG cùng hàng loạt nghệ sĩ trực thuộc liên tiếp vướng bê bối liên quan chất cấm, mại dâm. Ông Yang Hyun Suk - người thành lập YG Entertainment - bị điều tra môi giới mại dâm, trốn thuế, bao che cho ca sĩ B.I (nhóm iKon) sử dụng cần sa.

Cảnh sát cho biết Yang Hyun Suk còn từng uy hiếp cô gái tên Han Seo Hee - nhân chứng trong vụ án của B.I - để cô này thay đổi lời khai nhằm giúp nam ca sĩ thoát tội. Hôm 12/6, B.I thông báo rời khỏi nhóm iKon, giải nghệ còn Yang Hyun Suk tuyên bố từ chức chủ tịch YG Entertainment hôm 14/6.

Trong bản thông báo từ chức, Yang Hyun Suk viết ông dành 23 năm cho YG, hỗ trợ nghệ sĩ sáng tạo âm nhạc và ông hạnh phúc vì điều đó. "Tôi mong không còn tai tiếng nào xảy đến với nghệ sĩ của YG. Sự rút lui của tôi sẽ tạo điều kiện cho nhân tài khác của YG phát huy năng lực. Tôi tha thiết mong mỏi công ty tìm lại được sự ổn định", Yang Hyun Suk viết.

Nhóm nhạc Big Bang khi còn 5 thành viên. Seungri (trái) rút khỏi nhóm, giải nghệ vì vướng bê bối.

Bê bối của Yang Hyun Suk và B.I xảy ra khi dư luận Hàn chưa hết tức giận với loạt tai tiếng của Seungri - cựu thành viên Big Bang - nhóm nhạc do YG thành lập. Seungri đang bị điều tra môi giới mại dâm, mua dâm, buôn bán chất cấm, hối lộ cảnh sát, trốn thuế. Ngoài ra, hàng loạt thành viên của YG từng vướng bê bối liên quan chất cấm, trong đó có G-Dragon, T.O.P, Park Bom..., khiến công ty này bị nhiều khán giả gọi là "ổ ma túy".

YG Entertainment thành lập năm 1996, là một trong ba đế chế giải trí ở Hàn Quốc (hai công ty còn lại là SM và JYP). Yang Hyun Suk được đánh giá sáng tạo, nhạy bén, nắm bắt tốt thị hiếu khán giả, tạo ra các xu hướng âm nhạc. Năm 2012, Yang Hyun Suk tham gia sản xuất Gangnam Style (ca sĩ Psy). MV ca khúc xác lập kỷ lục là video đầu tiên đạt hơn một tỷ lượt xem trên Youtube.

Psy - Gangnam Style MV "Gangnam Style".

Ông thành lập hàng loạt nhóm nhạc "làm mưa làm gió" thị trường âm nhạc trực tuyến, như Big Bang, 2NE1, Seven... và gần đây nhất là nhóm nhạc nữ Blackpink. Nhóm ra mắt năm 2016, từng phát hành các đĩa đơn As If It's Your Last, mini album Square Up... Trong đó Square Up từng đạt vị trí 40 trong bảng xếp hạng Billboard 20. Ca khúc Ddu-Du Ddu-Du từng xếp thứ 55 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 10. Fan của Blackpink lo sợ con đường vươn ra toàn cầu của nhóm bị thu hẹp vì bê bối của YG.

Như Anh (theo KBS, Newsen)