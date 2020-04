Đấu giá từ thiện váy Mai Phương từng mặc

Bộ váy hoa Mai Phương từng trình diễn tại Tuần thời trang quốc tế Việt Nam 2019 được đấu giá góp vào quỹ tặng con gái cố diễn viên.

Chiếc đầm chất liệu ren, đính 5.000 họa tiết hoa 3D, được may trong 30 ngày. Trang phục do nhà thiết kế Đức Vincie thực hiện. Anh muốn góp một phần vào quỹ dành cho bé Lavie - con gái Mai Phương - do diễn viên "Ốc" Thanh Vân khởi xướng. Anh đấu giá online trên trang cá nhân, từ ngày 1 đến ngày 8/4. Giá khởi điểm là 5,5 triệu đồng, nhà thiết kế cho biết hiện có người trả 14 triệu đồng.

Mai Phương mặc váy 3D catwalk vào tháng 4/2019. Ảnh: Kiếng Cận.

Mai Phương từng mặc bộ váy diễn mở màn cho show của Đức Vincie tại Tuần thời trang Quốc tế Việt Nam ở TP HCM, tối 13/4/2019. Anh mời Mai Phương làm mẫu vì ngưỡng mộ nghị lực của cô. Lúc đó, sức khỏe diễn viên tương đối ổn, không bị kháng thuốc sau một năm điều trị ung thư.

Trong buổi tiễn biệt Mai Phương hôm 31/3, nghệ sĩ Trịnh Kim Chi cho biết chị dự định cùng "Ốc" Thanh Vân và Trương Bảo Như - hai bạn thân của Mai Phương - lập một quỹ để chăm lo cho tương lai của bé Lavie. Bé năm nay bảy tuổi, là con gái của Mai Phương và bạn trai cũ - ca sĩ Phùng Ngọc Huy (hiện sống ở Mỹ). Bé đang ở cùng ông bà ngoại.

Hoa hậu Phương Nga, Mai Phương cùng trình diễn thời trang Mai Phương trình diễn thời trang tại sự kiện tháng 4/2019. Video: An Đào.

Từ khi phát hiện ung thư phổi vào năm 2018 đến lúc mất, Mai Phương luôn giữ tinh thần lạc quan chống chọi bệnh tật dù chịu đựng nhiều nỗi buồn tinh thần, vất vả làm mẹ đơn thân. Cô tên đầy đủ là là Phan Thị Mai Phương, sinh năm 1985. Năm 2006, cô tốt nghiệp khoa Kịch nói thuộc Đại học Sân khấu Điện ảnh TP HCM. Sau đó, cô tham gia sân khấu kịch Phú Nhuận và diễn các vở: Người vợ ma, Nhiệm vụ bất khả thi... Cô từng đóng nhiều phim như: Những thiên thần áo trắng, Mộng phù du, Xóm cào cào, Trai nhảy... Năm 2010, cô thử sức với lĩnh vực ca hát dưới sự hỗ trợ của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung.

'Ngủ đi con' _ Mai Phương Mai Phương hát "Ngủ đi con", ca khúc do nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung viết riêng cho cô vào năm 2014. Video: Nguyễn Văn Chung.

Tam Kỳ