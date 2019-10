Đạo diễn 'Parasite' thắng giải tiền Oscar

Đạo diễn Bong Joon-Ho trở thành người châu Á đầu tiên đoạt giải tại Hollywood Film Award, sự kiện điện ảnh tiền Oscar 2020.

Ngày 29/10, ban tổ chức công bố đạo diễn Bong Joon-Ho thắng giải "Nhà làm phim" - hạng mục lần đầu ra mắt của chương trình - với tác phẩm Parasite. Kết quả được lựa chọn từ hội đồng cố vấn riêng của giải thưởng. Ông được mời dự lễ trao giải tại Los Angeles, Mỹ ngày 3/11 tới.

Đạo diễn Boong Joon-ho. Ảnh: Redux.

Tháng 8, Hàn Quốc chọn Parasite là tác phẩm đại diện dự thi Oscar năm nay. Tác phẩm do Bong Joon-ho đạo diễn, xoay quanh âm mưu của một gia đình nghèo làm công cho gia chủ giàu có ở Seoul (Hàn Quốc). Phim từng đoạt giải Cành Cọ Vàng ở LHP Cannes (Pháp) và là tác phẩm Hàn Quốc đầu tiên nhận vinh dự này. Theo Box Office Mojo, phim hiện thu 97,5 triệu USD toàn cầu.

Bên cạnh Bong Joon-Ho, Hollywood Film Award (HFA) vinh danh nhiều ứng viên sáng giá tại mùa Oscar năm nay. Tài tử người Tây Ban Nha Antonio Banderas đoạt giải nam chính với phim Pain and Glory. Renée Zellweger là nữ chính xuất sắc với phim Judy. Êkíp sản xuất Irishman thắng hàng loạt giải nhà sản xuất, nam phụ và kỹ xảo xuất sắc. Ford v Ferrari - dự án của hai tài tử Christian Bale và Matt Damon - đoạt giải đạo diễn, biên tập và âm thanh hay nhất. Toy Story 4 của Disney được vinh danh hạng mục phim hoạt hình.

Trailer Parasite - phim Hàn gây tò mò dự LHP Cannes 2019 Trailer "Parasite". Video: Youtube.

Hollywood Film Award (HFA) lần đầu tổ chức năm 1997 nhằm vinh danh các thành tựu xuất chúng trong lĩnh vực điện ảnh. Trong quá khứ, phần lớn giải thưởng được trao cho nghệ sĩ người Mỹ hoặc nhân vật thành danh tại Hollywood. Những năm qua, nhiều tác phẩm được giải như Green Book, Call Me by Your Name... đều thành công tại Oscar.

Đạt Phan (theo Deadline)